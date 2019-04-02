大馬公開賽／戴資穎27分鐘直落二退香港　首輪愜意過關

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽4月2日至7日登場，力拼女單三連霸的戴資穎，首站要對上香港鄧旋，最終戴資穎以直落二（21：14、21：13）勝出，首輪愜意過關挺進16強。

戴資穎在本站有保分壓力，至少要打進四強，且如果目前世界第二陳雨菲或是第三的日本奧原希望奪冠，球后寶座很可能會換人當，戴資穎首輪對上世界排名37的鄧旋，雙方從未交手過，第一局一開始戴資穎1：0領先，鄧旋雖然拉近比分，不過戴資穎仍是以11：7領先。

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戴資穎一度以18：11擴大領先優勢，先以21：14收下首局。第二局一開始戴資穎連拿6分9：1領先，鄧旋連追4分企圖拉近，不過戴資穎還是握有6分優勢，不過雙方實力有段差距，戴資穎一度以15：7領先，順利拿下賽末點以21：13勝出。

戴資穎順利花了27分鐘過首關後，接下來要對上泰國布沙南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN），最快可能在8強賽碰到好友和死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），接著在4強賽才有機會遭遇到印度頭號女單辛度，或是剛在全英賽決賽交手的大陸陳雨菲。