亞足聯盃／朝鮮神秘軍團425連2年襲台　赴大陸移訓鎖定冠軍

▲朝鮮冠軍425SC。（圖／記者黃克翔攝）



記者林育正／新竹報導

曾在國內18次奪下朝鮮（北韓）足球聯賽冠軍的425S.C連續兩年來到台灣，將在3日晚間7點於新竹第二體育場與航源FC交手，為今年亞足聯盃拉開序幕。上季425差一點闖進決賽，雖然身處在國情相對封閉的朝鮮，但球團透露今年初其實有前往中國和俱樂部球隊一同訓練，希望在新賽季一舉拿下冠軍。

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「這是我們第二次來到台灣，很高興有機會再次和台灣球隊交手，相信這場比賽雙方都會展現應有水準。」425總教練昊允善說。「我們今年的目標是拿到小組第一，去年在4強輸了，這季還是希望向決賽挺進。」上季425主客場5比1雙殺航源，本屆以朝鮮冠軍身份再次問鼎亞足聯盃。

「我們一直是朝鮮最強的球隊，國內給予許多資源和支持，我們帶著國家榮譽而戰。」昊允善也透露年初425整隊前往中國進行訓練，展現出朝鮮把足球當國球經營的決心。目前資料也顯示，425本季在國內聯賽6場全勝。

航源3日將在新竹第二體育場，進行本季亞足聯盃開幕戰，上屆轟進12球的金靴獎得主前鋒安日凡也隨隊來台。今年小組賽另外兩支球隊為香港冠軍傑志，以及在資格賽擊敗朝鮮亞軍黎明體育團的港超聯賽亞軍大埔。「這對香港足球是非常大的鼓舞，但對我們來說，情況就並不是那麼好。」昊允善，上季朝鮮共有2支球隊參賽。

▲425總教練昊允善。（圖／記者謝孟儒攝）

