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頂級後援金柏瑞仍失業　美媒：有望落腳國聯東區

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▲2018美聯分區戰G1,紅襪終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

隨著大聯盟新球季開打，許多球隊持續鎖定終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）動向，根據《The Athletic》資深記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，目前主要選擇球隊有勇士、國民、費城人以及釀酒人，最終有可能落腳國聯東區。

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釀酒人牛棚面臨傷勢問題，後援投手奈伯（Corey Knebel）右手肘動刀本季報銷，終結者傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）肩膀舊傷仍有痠痛狀況，而渥西爾（Bobby Wahl）膝蓋動刀今年球季確定報銷，具有豐富經驗的金柏瑞成為補強首選。

據報導中指出，釀酒人對於完成簽約並不是非常樂觀，因為主要競爭者都在國聯東區，勇士、國民和費城人都有意爭取。勇士歐戴（Darren O'Day）前臂緊蹦進傷兵，而明特（A.J. Minter）則是肩膀不適同樣被放入10天傷兵名單，有望找回金柏瑞補強牛棚。

至於費城人方面，雖然沒有如同勇士遭遇傷兵問題，但想要圍繞球星哈波（Bryce Harper）打造一支爭冠陣容，不過費城人無意在投手部分砸錢，傾向提出短約網羅，而不是金柏瑞陣營目標的長約。

30歲的金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名。上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍。

▲▼國聯冠軍戰G6，釀酒人，奈伯（Corey Knebel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人奈伯（Corey Knebel）手肘動刀，本季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 金柏瑞釀酒人勇士費城人
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