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王柏融周末比賽收視創6年新高　搶攻105萬人眼球

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體育中心／綜合報導

FOX體育台轉播日本職棒太平洋聯盟賽事，旅日好手「柏融大王」王柏融果然不負眾望，週末比賽搶攻105萬人眼球，最高收視1.40 ，收視創6年新高！除了FOX體育家族頻道之外，影音串流平台FOX+每週至少十場日職洋聯賽事零時差放送。

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王柏融身為中職史上首位透過旅外制度挑戰日職的球員，在新賽季的首周表現完全沒讓台、日球迷失望，在第二戰敲出日職生涯首安，更在周日以單場雙安1打點的成績站上「Hero Interview」頒獎台，其搶眼活耀的表現近日也攻上多家日本體育媒體的新聞版面。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,日本火腿鬥士,王柏融擊出第三支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

周六（30日）柏融敲出日職生涯首安之役，在25-49歲男性繳出平均收視率0.73、最高瞬間收視1.40的驚人成績，寫下FOX體育家族的日職轉播史新頁，而三月二十九至三十一日與歐力士的三場系列賽，也迅速攻上歷年日職直播收視表現的前三名。

本季日職太平洋聯盟可謂旅日幫大本營，除了火腿隊的王柏融外，隸屬東北樂天金鷲的宋家豪也在首周系列賽二度登板後援上場，同樣表現不俗，2日起火腿與樂天將進行三連戰正面對決，能否上演久違的台將投打對決，值得期待。

西武獅也在31日確定將速球派的廖仁磊拉上一軍陣容，加上目前在二軍蟄伏的陳冠宇、李杜軒（羅德）、郭俊麟、吳念庭（西武）及張奕（歐力士），未來的FOX體育家族日職現場直播，只會越來越精彩、越來越豐富。

FOX體育台繼自2014年與日本職棒太平洋聯盟合作後，為台灣球迷帶來每年近300場的日本職棒賽事轉播，2019年起將繼續與日本職棒太平洋聯盟攜手合作，為台灣觀眾帶來更多日本職棒的體驗。

關鍵字： 日職王柏融
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