中職／中信兄弟觀眾人數微成長　劉志威：戰績加彭政閔

記者歐建智／台北報導

中信兄弟本季首次主場，5場主場賽事平均5817人進場，比去年同期平均人數略有成長，中信兄弟領隊劉志威表示，主要跟戰績不錯有關，還有「恰恰」彭政閔的引退效應。

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去年中信兄弟首次開季主場是在3月28日到4月1日，3月28日對戰統一獅，宣布觀眾人數是10816人，隔天3月29日再戰統一獅卻只有2108人，由於人數相差懸殊，中信兄弟球團被網友批評主場開幕戰灌票。

中信兄弟在接下來3場對桃猿的比賽各是3104人、6029人及6428人進場，5場主場平均人數是5647人。

▲中信兄弟。（圖／記者黃克翔攝）

今年中信兄弟開季5場主場是3月26日主場開幕戰對桃猿，觀眾人數7689人，隔天3月27日是3252人進場。3月29日到31日對戰富邦悍各是4088人、8036人、6023人，合計29088人，平均5817人。

中信兄弟今年前5場主場平均觀眾人數比去年同場增加170人，算是有小小的增加，而跟中信兄弟去年年度平均4598人相比，則是成長了26.51%。

對於觀眾人數略幅成長，領隊劉志威表示，主要是跟比賽好看，戰績還不錯有很大關係，加上彭政閔引退吸引，還有台中市政府的支持有關。

中信兄弟去年開季還陷在球員釋出風波，打了6場比賽是2勝4敗，今年同期開季6場比賽則是3勝3敗。