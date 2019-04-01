運動雲

> >

中職／中信兄弟觀眾人數微成長　劉志威：戰績加彭政閔

ETtoday運動雲

記者歐建智／台北報導

中信兄弟本季首次主場，5場主場賽事平均5817人進場，比去年同期平均人數略有成長，中信兄弟領隊劉志威表示，主要跟戰績不錯有關，還有「恰恰」彭政閔的引退效應。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

請繼續往下閱讀...

去年中信兄弟首次開季主場是在3月28日到4月1日，3月28日對戰統一獅，宣布觀眾人數是10816人，隔天3月29日再戰統一獅卻只有2108人，由於人數相差懸殊，中信兄弟球團被網友批評主場開幕戰灌票。

中信兄弟在接下來3場對桃猿的比賽各是3104人、6029人及6428人進場，5場主場平均人數是5647人。

▲▼0327 中華職棒中信兄弟主場兄弟VS桃猿-中信兄弟。（圖／記者黃克翔攝）

▲中信兄弟。（圖／記者黃克翔攝）

今年中信兄弟開季5場主場是3月26日主場開幕戰對桃猿，觀眾人數7689人，隔天3月27日是3252人進場。3月29日到31日對戰富邦悍各是4088人、8036人、6023人，合計29088人，平均5817人。

中信兄弟今年前5場主場平均觀眾人數比去年同場增加170人，算是有小小的增加，而跟中信兄弟去年年度平均4598人相比，則是成長了26.51%。

對於觀眾人數略幅成長，領隊劉志威表示，主要是跟比賽好看，戰績還不錯有很大關係，加上彭政閔引退吸引，還有台中市政府的支持有關。

中信兄弟去年開季還陷在球員釋出風波，打了6場比賽是2勝4敗，今年同期開季6場比賽則是3勝3敗。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟劉志威彭政閔恰恰觀眾人數票房
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

03/31 富邦 vs 兄弟 八局上，球哩？球哩？林書逸搶走詹子賢小白球

熱門新聞

CBA／林志傑拼老命轟27分逃過橫掃　主場球迷狂呼MVP

北海道直擊／看的不是王柏融的安打　監督滿意最後打席

CBA／林志傑告別將至球迷狂喊MVP　高舉看板「謝謝隊長」

無緣生涯首救援　陳偉殷開季首戰表現不佳急退場

北海道直擊／真貨！王柏融展現價值登上日媒頭版　

北海道直擊／快看！監督隔空擊掌　王柏融笑開懷

讀者回應

﻿

最新新聞

1陽建福將滿40歲：球隊少投手很可憐

2王柏融2日作客樂天　將與宋家豪對決

3「鋸砲」戴維斯開季6打數0安

4日子決定了　陳江和引退賽420在天母

5猿首戰悍將　富邦伍鐸投1休4再上陣

熱門新聞

1林志傑拼老命轟27分逃過橫掃

2大王安打其次　監督滿意最後打席

3林志傑告別將近球迷高呼MVP

4陳偉殷開季首戰挨長打急退場

5真貨！王柏融展現價值登日媒頭版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

潘威倫暌違1年半勝投　統一9比6退桃猿奪4連勝！

03_31 富邦vs兄弟 六局上，中繼遭遇保送安打亂流來襲，黃恩賜揮別勝投

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

索沙8局失2分好投　富邦7比3退兄弟本季首勝開張

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366