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中職／桃猿兒童節4天連假　卡娜赫拉、救援小英雄都來了

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體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿本周在桃園進行5場比賽，屬於全猿的「征服童心」即將出發征服，4月4日卡娜赫拉的小動物P助、粉紅兔兔打頭陣、4月5日救援小英雄赫利與羅伊蒞臨、4月6日棒球大王特使倪子鈞加上4月7日的蛋頭先生全部在球場辦見面會。

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4月4日至7日連續4天賽前，Lamigo2019城市球衣新色－航站版鑰匙圈首獻給兒童，6歲以上至12歳以下的猿氣小子將可在4月4日至7日進場憑該場內野門票免費兌換一個，金猿卡友憑卡及該場門票免費兌換一個（金猿卡友憑卡兌換僅一次且不與小朋友贈鑰匙圈活動並行），全30款，背號隨機讓小朋友憑票兌換每場限量1000只。

▲Lamigo桃猿兒童節活動。（圖／Lamigo桃猿提供）

▲Lamigo桃猿兒童節活動。（圖／Lamigo桃猿提供）

四天賽前都將安排果陀全猿劇場，讓大小朋友一次看完全猿劇場最經典最好笑的劇碼-西遊記奪金旅行團三部曲；4月4日至6日賽前15點將舉辦寶寶爬行大賽，賽前「征服童心」嘉年華以及6日棒球大王現場活動攤位帶著大小朋友手作竹蟬、風箏、玩沙、在棒球的世界裡擔任棒球大王瘋下載等童趣無邊，活動多到滿出來！

4月2日由LamiGirls孟潔及張庭於17：30至18：00在桃捷A19站內擔任一日站員，現場憑當天門票免費發送Lamigo球皮鑰匙圈，限時發送，發完為止。

5日救援小英雄赫利與羅伊要送給進場前6000位6至12歲的猿氣小子棒棒糖，憑當日票兌換；球場商品部推出兒童系列商品，金銀狀猿卡優惠最低五折起！

關鍵字： 中華職棒
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