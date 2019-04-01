CBA／林志傑季後賽再展野獸風範　結束CBA生涯言之過早

▲林志傑狂轟賽季新高27分，幫助廣廈續命。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管賽季場均數據來到生涯新低，但到了季後賽林志傑重拾「野獸本色」31日狂轟賽季新高27分，6場比賽場均飆進2.8顆三分球，貢獻13.3分、4.5籃板、2.5助攻，出色的表現證明即將滿37歲的他還能打，離開CBA戰場言之過早，況且賽季結束後還有15支球隊沒有台港澳球員，能夠網羅林志傑。

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CBA新版的台港澳球員限制2018年生效，每隊僅能有一位台港澳球員，原有合約持續保留。浙江廣廈為20隊之中唯一擁有林志傑、劉錚兩名台港澳球員的球隊，將在6月滿37歲的林志傑，2017年為期2年的合約本季到期，考慮到年紀問題難以續留廣廈，未來動向備受矚目。

本季林志傑在總教練李春江刻意保護的情況下，場均出賽20.4分鐘，得到7.8分、2.9籃板，3項數據皆為生涯新低，但到了季後賽，解除限制的林志傑又展現出過往「野獸」身手。

廣廈首輪對浙江金牛，3場比賽林志傑出賽皆在22分鐘以上，場均11.3分、5.3籃板，廣廈橫掃晉級。次輪對新疆飛虎雖然G1得分掛0，但下一場比賽飆進賽季最多的6顆三分球，斬獲19分，31日的比賽再飆進5顆三分球，轟炸賽季最高27分，外帶6籃板、5助攻，避免廣廈被橫掃出局，6戰昶鈞13.3分、4.5籃板、2.5助攻。

本季CBA一共有8名台港澳球員，除了廣廈之外，周儀翔效力新疆飛虎，陳盈駿則是廣州龍獅，胡瓏貿回歸福建潯興，曾文鼎轉戰四川藍鯨，效力北控翱龍的楊敬敏則飽受傷勢困擾，香港第一中鋒惠龍兒則是從浙江轉隊江蘇同曦。

今年賽季結束後，除了林志傑，曾文鼎、楊敬敏合約也到期，其中楊敬敏已經表態將重返SBL，扣除上述3人，目前還有15支球隊沒有台港澳球員，皆可網羅林志傑或是曾文鼎。

▲林志傑季後賽再展野獸風範 。（圖／CFP）

2008年還是台啤副領隊的現富邦勇士副領隊、ABL寶島夢想家領隊陳建州表示，當年他全程陪同林志傑西進試訓，未獲得四川隊青睞才來到廣廈，廣廈高層非常器重林志傑，承諾會給他大量的發揮空間，雙方才達成加盟共識，林志傑也沒辜負球團，日後成為球隊的「隊魂」。儘管林志傑有了年紀，但以他現在的身手肯定是有能力留在CBA。不過他想回台灣打球，夢想家會去接觸的，但一切都還是看他個人意願。

另外，林志傑2015年與廣廈續約3年，平均年薪高達200萬人民幣，將近900萬新台幣，台灣球隊難以出到這個價碼。而去年效力CBA天津榮鋼的田壘重返台灣戰場，以600萬新台幣的價碼加盟ABL寶島夢想家，創下台灣籃壇最高薪紀錄。不排除薪水會是林志傑重返台籃的考量之一，再者SBL職業化進度停滯，制度是否健全也都可能成為林志傑的考量。