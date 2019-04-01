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連2戰敗給上季戰績最爛金鶯　洋基輸掉開幕系列戰

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▲洋基哈普。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基先發哈普吞下本季首敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基本季主場開幕戰對上去年戰績最爛的金鶯隊，不過洋基除了田中將大奪下開幕首勝之外，另外兩場都敗給了金鶯隊，1日系列第3戰金鶯轟出3支全壘打，以7比5擊退洋基，取得系列戰勝利，這也是金鶯繼去年開幕戰後，首度勝率突破5成。

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去年球季金鶯表現慘澹，整季吞下115敗寫下隊史最爛戰績，休賽季撤換總教練休瓦特（Buck Showalter），聘用小熊隊板凳教練海德（Brandon Hyde）接任總教練，今年開季面對去年百勝的洋基隊，金鶯以2連勝奪下系列戰，給人耳目一新的感覺。

首局上洋基先發哈普（J.A. Happ）就遭努奈茲（Renato Nunez）三分砲重擊，隨後3局上再被曼奇尼（Trey Mancini）轟一發陽春砲，取得4比0領先，理卡爾（Joey Rickard）在8局上敲出兩分砲，幫球隊拿下保險分，領先擴大至3分差，最終金鶯以7比5拿下本場勝利。

除金鶯打線幫忙外，投手群也有不錯的表現，金鶯先發邦迪（Dylan Bundy）投3.2局失3分退場，梅斯（John Means）接替3.1局僅失1分，靠著出色的變速球投出5次三振，成功止住洋基反撲氣焰，拿下大聯盟生涯第2勝。

雖然例行賽季才剛開始，不過金鶯看起來不像是去年那支陪打的球隊，總教練海德表示，「面對洋基這種豪門球隊，在紐約這種高壓的環境，打出像樣的比賽內容，這就是球隊成長的方式。」

▲金鶯擊敗洋基，拿下開幕系列戰勝利。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯對洋基2連勝，拿下開幕系列戰勝利。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 金鶯洋基
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