CBA／林志傑拼老命轟27分逃過橫掃　主場球迷狂呼MVP

▲林志傑再度挺身而出拯救廣廈 。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

廣廈隊魂「野獸」林志傑在遭到聽牌之際，回到主場出賽45分鐘全隊最多，投進5顆三分球轟下全場最高27分，率隊以120比112擊敗新疆逃過被橫掃的命運。最後主場球迷更高分貝大喊MVP向他致敬！新疆台將周儀翔先發上場10分鐘，攻下3分。

廣廈本戰將士用命打得非常拼命，上半場內線支柱胡金秋就拿下14分，福特森頻頻以招牌爛賬切入也有11分8助攻進攻。同時林志傑也命中兩顆三分球，半場獲得8分。不過新疆火力強大，除了費爾德和阿不都沙拉木之外，李根更跳出來飆14分，周儀翔有把握短暫上場時間貢獻1顆三分球。半場結束新疆61比53領先。

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第三節廣廈火力完全釋放，林志傑兩記提停跳投三分球讓個人得分來到19分，趙岩昊再轟一發將領先擴大到90比81。不過李根靠著身體對抗性掌握買犯機會，林志傑切入買犯還以顏色個人已貢獻21分，廣廈92比86進入第四節。

新疆靠著李根的外線以及阿不都的罰球和快攻打出一波9比0的攻勢把領先要回來。但廣廈替補內線蘇若禹連兩次強打買犯追到1分，但他馬上又被李根買犯。比賽逐漸進入尾聲，福特森跳出來先切入拿分，再搶到進攻籃板被犯規罰球取得3分領先進入最後3分鐘。

隨後李根向才裁判咆哮被吹T，林志傑罰進1球後，回過頭再投進三分球取得5分領先，還吐舌慶祝，比賽還有2分鐘。倒數1分鐘福特森中距離命中，新疆只能採取犯規戰術，最終廣廈120比112守住勝利，系列戰追到1比2，G4仍將在廣廈主場進行。

林志傑拿下27分6籃板5助攻，福特森21分17助攻，胡金秋也有20分進帳，全隊6人得分上雙。不過此役新疆也抓住廣廈禁區防守較弱這一點，史托克斯（Jarnell Stokes）在籃下也拿到不少分數，共砍下27分，第二高的是拿下26分的李根。