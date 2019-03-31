運動雲

> >

UVL／台師大男排3比1逆轉勝彰師大　勇奪冠軍達成12連霸

ETtoday運動雲

▲▼ UVL／大專排聯男公開一級冠軍戰，台灣師大vs彰化師大。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專排聯男公開一級冠軍戰，台灣師大vs彰化師大。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

UVL大專排球聯賽31日在台北體育館進行公開男、女一級季軍戰和冠軍戰，公開男一級冠軍戰由台灣師大對上彰化師大，最終台師大以3比1（23：25、25：21、25：16、25：18）順利捧冠，完成校史12連霸。

台灣師大可是說大專盃公開男一級的霸主，96學年度奪冠至去年已經11連霸，今年要力拼創紀錄的12連霸，另一方面彰化師大在四強擊敗國北教大後，隊史首次闖進決賽，也要力拼首冠，雙方陣容都很強大，包括國家隊、企業排球聯賽陣容的黃金左手吳宗軒、劉佳昌、鄭旭辰、焦璿誠、黃士展等人。

請繼續往下閱讀...

第一局台師大吳宗軒進攻得分，彰師大攔網、台師大攻擊出界雙方5平，柯宗甫快攻得分，台師大拉開分差13比9，台師大發球失誤，黃士展攻擊得分，高偉誠也回敬，雙方4分差，林昱丞、焦璿誠、黃士展快攻追至23平，彰師大反超先出現局點，彰師大25比23搶下首局。

▲▼ UVL／大專排聯男公開一級冠軍戰，台灣師大vs彰化師大。（圖／記者謝孟儒攝）

第二局一開始彰師大2比0領先，彰師大黃品享快攻、焦璿誠吊球4比1，吳宗軒攻擊得分，台師大連擊犯規，吳宗軒斜線攻擊得分，彰師大8比4領先，彰師大攻擊出界加上台師大攔網得分追至8平、14平，吳宗軒斜線攻擊，雙方比數拉鋸，劉佳昌單人攔網台師大23比20，台師大25比21扳回一局。

第三局台師大4比1領先，台師大攔網出界，焦璿誠攻擊追至4平，彰師大雙人攔網得分8比4，吳宗軒、高偉誠攻擊得分拉開7分差，彰師大攻擊出界，台師大18比9，彰師大吊球得分，吳宗軒斜線攻擊，台師大25比16拿下，率先聽牌。

第四局雙方互有失誤比數2平，吳宗軒連續攻擊得分，台師大6比3，謝雅仁ace球、高偉誠攻擊得分，柯宗甫快攻還擊，台師大16比10，台師大接發球失誤，吳宗軒發球得分，彰師大雙人攔網追分，高偉誠攻擊得分，台師大出現冠軍點卻頻失誤，謝雅仁攻擊得分，台師大25比18拿下勝利。

台師大並以總局數3比1成功封王，隊長吳宗軒表示，第一局前半段大家狀況沒有很好，加上體力問題，二三局則是教練提醒不要太大壓力之後，慢慢做修正，很多場上球員都是最後一次大專盃，不要留下遺憾。

▲▼ UVL／大專排聯男公開一級冠軍戰，台灣師大vs彰化師大。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： UVL大專排球聯賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

03_30 富邦 vs 兄弟 六局下，POWER SWING！林書逸一棒逮到索沙的失投球，擊出右外野陽春全壘打

熱門新聞

日職／火腿3比1退歐力士　王柏融貢獻2安1打點獲選勝利英雄

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

日職／王柏融守備發生瑕疵　第2打席生涯2安出爐

北海道直擊／王柏融MVP害羞道謝　球迷心花怒放大笑

北海道直擊／看得不是王柏融的安打　監督滿意最後打席

日職／王柏融、陽岱鋼2台將登日媒　Yoh桑近全版吸睛

讀者回應

﻿

最新新聞

1麟洋配直落二印尼　合拍第三冠到手

2NBA路易斯見面會 大啖米其林美食

3台師大逆轉勝彰師大　奪冠達成12連霸

4挑戰2000安？周董仲裁進度：幫我提醒會長

5黃恩賜生涯首勝飛了沒關係　感謝林明杰

熱門新聞

1王柏融2安1打點　獲選勝利英雄

2強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

3王柏融守備瑕疵　第2打席生涯2安出爐

4大王MVP害羞謝謝　球迷超心動

5大王安打其次　監督滿意最後打席

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

中華職棒30年_宣傳片

03_29 Lamigo vs 統一 七局上，獅隊上演DOUBLE PLAY，成功抓下2個出局數

楊家維逆轉三分砲5比4Lamigo　知念廣彌生涯首勝

03_30 Lamigo vs 統一 九局上，統一再請陳韻文上場關門成功！守下主場四連勝

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366