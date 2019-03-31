UVL／台師大男排3比1逆轉勝彰師大　勇奪冠軍達成12連霸

▲大專排聯男公開一級冠軍戰，台灣師大vs彰化師大。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

UVL大專排球聯賽31日在台北體育館進行公開男、女一級季軍戰和冠軍戰，公開男一級冠軍戰由台灣師大對上彰化師大，最終台師大以3比1（23：25、25：21、25：16、25：18）順利捧冠，完成校史12連霸。

台灣師大可是說大專盃公開男一級的霸主，96學年度奪冠至去年已經11連霸，今年要力拼創紀錄的12連霸，另一方面彰化師大在四強擊敗國北教大後，隊史首次闖進決賽，也要力拼首冠，雙方陣容都很強大，包括國家隊、企業排球聯賽陣容的黃金左手吳宗軒、劉佳昌、鄭旭辰、焦璿誠、黃士展等人。

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第一局台師大吳宗軒進攻得分，彰師大攔網、台師大攻擊出界雙方5平，柯宗甫快攻得分，台師大拉開分差13比9，台師大發球失誤，黃士展攻擊得分，高偉誠也回敬，雙方4分差，林昱丞、焦璿誠、黃士展快攻追至23平，彰師大反超先出現局點，彰師大25比23搶下首局。

第二局一開始彰師大2比0領先，彰師大黃品享快攻、焦璿誠吊球4比1，吳宗軒攻擊得分，台師大連擊犯規，吳宗軒斜線攻擊得分，彰師大8比4領先，彰師大攻擊出界加上台師大攔網得分追至8平、14平，吳宗軒斜線攻擊，雙方比數拉鋸，劉佳昌單人攔網台師大23比20，台師大25比21扳回一局。

第三局台師大4比1領先，台師大攔網出界，焦璿誠攻擊追至4平，彰師大雙人攔網得分8比4，吳宗軒、高偉誠攻擊得分拉開7分差，彰師大攻擊出界，台師大18比9，彰師大吊球得分，吳宗軒斜線攻擊，台師大25比16拿下，率先聽牌。

第四局雙方互有失誤比數2平，吳宗軒連續攻擊得分，台師大6比3，謝雅仁ace球、高偉誠攻擊得分，柯宗甫快攻還擊，台師大16比10，台師大接發球失誤，吳宗軒發球得分，彰師大雙人攔網追分，高偉誠攻擊得分，台師大出現冠軍點卻頻失誤，謝雅仁攻擊得分，台師大25比18拿下勝利。

台師大並以總局數3比1成功封王，隊長吳宗軒表示，第一局前半段大家狀況沒有很好，加上體力問題，二三局則是教練提醒不要太大壓力之後，慢慢做修正，很多場上球員都是最後一次大專盃，不要留下遺憾。