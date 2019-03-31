籃網羅素29分退綠衫軍贏下生死戰　隊友讚他真領袖

▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

籃網主力控球羅素（D'Angelo Russell）31日出戰塞爾提克時於第三節單節砍下20分，全場繳出29分、3籃板、10助攻、2抄截，不但助隊以110比96擊敗塞爾提克，更使籃網在戰況激烈的東區季後賽排位上維持第7，與第6的活塞維持僅有0.5場勝差，羅素表現更獲隊友讚他為真領袖。

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籃網本季一度衝上東區第6，次於上屆殺入東區冠軍戰的塞爾提克，但籃網近10戰只拿下5成勝率，排名也遭一度於季後賽八強之外的活塞追過，但此役籃網面對東區強權塞爾提克，首節雖落後，但第二節就逆轉，羅素更於第三節狂轟20分，率隊單節灌入33分力壓綠衫軍的22分，終場4分差擊敗綠衫軍。

羅素隊友擁有11年資歷的達德利（Jared Dudley）就此表示，「這是一場必須要贏的比賽，此戰攸關存亡，我們知道厄文（Kyrie Irving）沒打，一定要贏，羅素下半場手感很棒，這是他為什麼可以入選明星賽，因為他把這場比賽扛肩上。」

達特利除了讚賞羅素此役表現外，更認為他是本季籃網真正領袖，「他很希望得到指導，他虛心受教請教意見的次數是我看過的年輕人中最多的，他也知道今年是他合約年，有關他的未來，所以他也認真挺身而出面對這些壓力。」

▲籃網本季有望睽違5年後再闖季後賽。（圖／CFP）

羅素本季場均可繳出20.7分、3籃板、7助攻，得分、籃板、助攻全為生涯3季中最高，近5場面臨季後賽卡位階段他更可以繳出29.2分、4.4籃板、10.2助攻、2.4抄截，場均更可轟進3.6顆三分球。

籃網目前以39勝38敗排名東區第7，與39勝37敗活塞排名第6的活塞只有0.5場勝差，熱火雖以38勝38敗戰績排名第8，且勝場差為1.5場，但熱火近10戰奪7勝，近期更獲2連勝，東區季後賽排名卡位激烈。