運動雲

> >

籃網羅素29分退綠衫軍贏下生死戰　隊友讚他真領袖

ETtoday運動雲

▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

籃網主力控球羅素（D'Angelo Russell）31日出戰塞爾提克時於第三節單節砍下20分，全場繳出29分、3籃板、10助攻、2抄截，不但助隊以110比96擊敗塞爾提克，更使籃網在戰況激烈的東區季後賽排位上維持第7，與第6的活塞維持僅有0.5場勝差，羅素表現更獲隊友讚他為真領袖。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

籃網本季一度衝上東區第6，次於上屆殺入東區冠軍戰的塞爾提克，但籃網近10戰只拿下5成勝率，排名也遭一度於季後賽八強之外的活塞追過，但此役籃網面對東區強權塞爾提克，首節雖落後，但第二節就逆轉，羅素更於第三節狂轟20分，率隊單節灌入33分力壓綠衫軍的22分，終場4分差擊敗綠衫軍。

羅素隊友擁有11年資歷的達德利（Jared Dudley）就此表示，「這是一場必須要贏的比賽，此戰攸關存亡，我們知道厄文（Kyrie Irving）沒打，一定要贏，羅素下半場手感很棒，這是他為什麼可以入選明星賽，因為他把這場比賽扛肩上。」

達特利除了讚賞羅素此役表現外，更認為他是本季籃網真正領袖，「他很希望得到指導，他虛心受教請教意見的次數是我看過的年輕人中最多的，他也知道今年是他合約年，有關他的未來，所以他也認真挺身而出面對這些壓力。」

▲▼布魯克林籃網。（圖／CFP）

▲籃網本季有望睽違5年後再闖季後賽。（圖／CFP）

羅素本季場均可繳出20.7分、3籃板、7助攻，得分、籃板、助攻全為生涯3季中最高，近5場面臨季後賽卡位階段他更可以繳出29.2分、4.4籃板、10.2助攻、2.4抄截，場均更可轟進3.6顆三分球。

籃網目前以39勝38敗排名東區第7，與39勝37敗活塞排名第6的活塞只有0.5場勝差，熱火雖以38勝38敗戰績排名第8，且勝場差為1.5場，但熱火近10戰奪7勝，近期更獲2連勝，東區季後賽排名卡位激烈。

關鍵字： NBA籃網羅素
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

熱門新聞

日職／火腿3比1退歐力士　王柏融貢獻2安1打點獲選勝利英雄

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

日職／王柏融守備發生瑕疵　第2打席生涯2安出爐

北海道直擊／王柏融MVP害羞道謝　球迷心花怒放大笑

北海道直擊／看得不是王柏融的安打　監督滿意最後打席

日職／王柏融、陽岱鋼2台將登日媒　Yoh桑近全版吸睛

讀者回應

﻿

最新新聞

1麟洋配直落二印尼　合拍第三冠到手

2NBA路易斯見面會 大啖米其林美食

3台師大逆轉勝彰師大　奪冠達成12連霸

4挑戰2000安？周董仲裁進度：幫我提醒會長

5黃恩賜生涯首勝飛了沒關係　感謝林明杰

熱門新聞

1王柏融2安1打點　獲選勝利英雄

2強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

3王柏融守備瑕疵　第2打席生涯2安出爐

4大王MVP害羞謝謝　球迷超心動

5大王安打其次　監督滿意最後打席

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

中華職棒30年_宣傳片

03_29 Lamigo vs 統一 七局上，獅隊上演DOUBLE PLAY，成功抓下2個出局數

楊家維逆轉三分砲5比4Lamigo　知念廣彌生涯首勝

03_30 Lamigo vs 統一 九局上，統一再請陳韻文上場關門成功！守下主場四連勝

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366