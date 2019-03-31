▲王柏融與近藤健介、有原航平賽後英雄訪問。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

「大王」王柏融31日對戰歐力士，先發第5棒左外野，4局敲出本場首安後，5局2出局一三壘有人時再度安打，日職生涯首打點進帳，此戰敲雙安貢獻1分打點，賽後獲英雄訪問，類似於中職的單場MVP，被問到獲選感言時，他簡短回答「謝謝」二字，但自己立刻感到不好意思笑出來，露出害羞笑容的大王，逗得全場球迷心花怒放、哈哈大笑。

首度體驗賽後英雄訪問，王柏融直呼，確實是很棒的體驗，也感到緊張：「跟在台灣相當不同，特別是氣氛方面。」看台上也有許多來自台灣的球迷呼他的名字，王柏融相當感動：「謝謝他們為我加油，希望往後無論是北海道或是其它地方，希望他們能夠繼續為我加油，我會繼續進步。」

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▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

王柏融昨天敲出日職生涯首安，今天對歐力士3連戰最後一場，首打席雖吞下三振，但4局擔任首名打者敲出右外野安打，連2戰安打，5局2出局一三壘有人時，球數一開始處於落後，與對手纏鬥至滿球數，順利敲出德州安打，助火腿添得保險分，生涯首打點進帳，也將對方先發投手榊原翼打退場。

8局下，王柏融再度以首名打者身份上場，敲出中外野飛球遭接殺，今天4打數2安打，貢獻1分打點，談到敲出打點那一支安打，王柏融說：「那一打席很流暢、很有自信，不像前幾次來得拘謹、害怕打不好，也算是找回自信。」

昨天敲出首安後，王柏融的心情其實放鬆許多，結束主場3連戰，他說：「感覺有越來越好，這3場如同前幾天所說，盡情享受比賽，畢竟這只是剛開始；很多東西不熟悉，需要適應、多吸收經驗。」

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）