企聯射箭／催生1年終開打　郭振維開幕一箭射向新紀元

▲郭振維射出象徵開幕的一箭。（圖／企業射箭聯盟提供）



記者洪偵源／新北報導

從亞運奪金喊出的催生射箭聯賽，歷經1年多籌備，終於在31日由昔日奧運名將郭振維射出象徵開幕的一箭後，企業聯賽元年首戰，也正式揭開序幕。

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去年雅加達-巨港亞運，中華隊在射箭項目反曲弓、複合弓合計拿下2金、1銀、1銅，創下歷史隊史在亞運最佳成績，射箭協會理事長祝文宇也在現場喊出催生聯賽的宣言。

歷經1年籌備，終於由5支企業支持，包括祝文宇旗下所屬的甲山林企業在內，連同凱撒、寒舍、台南、中銀以及1支青年隊構成聯賽主體，6日選秀過後，31日在國體大進行開幕戰。

中華射箭聯盟理事長邱炳坤開幕致詞時表示，由理事長祝文宇、奧會主席林鴻道與體育署署長高俊雄是構成聯賽催生的鐵三角，加上籌備期幾乎每隔一到兩週就開會一次，促成賽事加速運作。

高俊雄提到，聯賽的誕生，可以讓未入選國家隊的選手，有機會參與國際賽規模的賽事，當上國手的選手也有警惕，後面有人隨時會透過磨練競爭上來。

林鴻道也說，賽事開始運作後，經過一段時間，就會開始把整體競爭力提升，選手不但有發揮的舞台，也能拉抬整體的實力。

邱炳坤也說，未來希望聯賽規模能成為國家隊考核機制之一，也期盼能走向真正職業化，並成為運彩投注項目，但都需要一段時去經營運作。

31日開幕戰早上先進行各組賽事，下午1點進行簡單的開幕儀式，並由2012年倫敦奧運國手郭振維射出象徵開幕的一箭，由邱炳坤宣告企聯元年正式展開。

郭振維也說，沒想到擔任教練的自己，也能在企聯射出一箭，過去當上國手才有機會在高規格賽事中出場，現在國內就有自己的聯賽，選手在國內有機會磨練，到國外才有辦法臨場應對。

▲企聯開幕大合照。（圖／企業射箭聯盟提供）