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路易斯快閃新生橋籃球場　搭擋素人過招陳盈駿

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▲▼ 前NBA名將路易斯（Rashard Lewis） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲路易斯快閃新生高架橋籃球場。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

前NBA名將路易斯（Rashard Lewis）旋風訪台，30日晚間更快閃突襲新生高架橋籃球場，且一到場二話不說以球會友，打起三對三鬥牛，與中華隊國手陳盈駿、UBA冠軍MVP林冠均同場較勁，並邀現場球友一同參與。

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新生高架橋籃球場是台北市知名鬥牛聖地，週末假日晚間更擠滿打球的球友，國泰NBA3x活動主辦方，原本安排在CBA打球的中華隊國手陳盈駿、健行科大球員林冠均以及前SBL球員岳瀛立，現場接受球友報隊。

難得有國手級的好手出現，報隊也相當踴躍，路易斯此時突然意外現身，與兩名素人組隊，路易斯不忘展現自己成名的投射能力，還有精準的妙傳助攻，打得興起還指名一名女性素人同隊，與陳盈駿的隊伍尬球技。

在CBA習慣與洋將強力碰撞的陳盈駿，也在路易斯面前秀了一記假切真傳的功夫，一見路易斯到場，場邊觀戰的球友也紛紛拿出手機直播、錄影。

陳盈駿說，路易斯在全盛時期，是他喜歡的球員之一，能在這球場與路易斯一同較勁，相當難得，而且自己平時很少有機會到外面鬥牛，看到大家對籃球投注這麼多熱情，感覺相當棒。

路易斯打了兩場鬥牛後，號召現場球迷一起拍照後，又旋即離場，其實他30日與31日都沒有公開活動，突襲新生高架橋籃球場也相當夠意思，一到場就下場打球，他預計在4月1日晚間搭機離台。

關鍵字： NBARashard Lewis陳盈駿
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