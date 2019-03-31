不斷更新／王正棠首局長打建功　1局結束富邦2：0兄弟

▲王正棠1上敲出二壘安打帶有1分打點。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將31日客場交手中信兄弟，富邦前一戰靠著索沙精彩表現收下開幕首勝，今天推出吳世豪先發希望搶下連勝；兄弟則是推出生涯首次先發的黃恩賜應戰。吳世豪生涯2度交手兄弟還沒有失分紀錄。1上富邦靠著保送以及王正棠二壘安打首局就先拿2分。1局結束，富邦2：0兄弟。

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1局上，富邦進攻，張正偉選到四壞保送，王正棠左外野二壘安打帶有1分打點並趁傳上到三壘，胡金龍右外野高飛犧牲打帶有1分打點，林益全遭到三振，范國宸右外野飛球遭接殺。

1局下，兄弟進攻，王威晨中外野深遠場地二壘安打，林書逸投手正面反彈球遭刺殺、跑者依舊待在二壘，周思齊二壘平飛球遭接殺，許基宏遭到三振。

吳世豪上賽季5次登板，其中4度先發，繳出1勝0敗，防禦率1.64。兩度交手兄弟，合計11局沒有失分，對戰防禦率是0。

黃恩賜上週迎來生涯初登板，上週交手桃猿，只投0.1局，出現一個保送失掉1分非自責分。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒左外野手胡金龍、四棒指定打擊林益全、五棒一壘手范國宸林哲瑄、六棒中外野手林哲瑄、七棒三壘手高國麟、八棒捕手蔡友達、九棒游擊手陳凱倫。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手王威晨、二棒右外野手林書逸、三棒左外野手周思齊、四棒三壘手許基宏、五棒一壘手林智勝、六棒中外野手張志豪、七棒指定打擊彭政閔、八棒捕手林明杰、九棒游擊手王勝偉。