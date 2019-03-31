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不斷更新／翁瑋均一軍初登板三上三下　1局統一0比0桃猿

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▲統一獅隊洋將羅里奇。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊洋投羅里奇。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊31日在台南主場與Lamigo桃猿交手，進行三連戰最後一戰，統一派出洋投羅里奇先發，首局丟出三上三下。桃猿翁瑋均一軍首度先發，也讓獅隊三上三下，目前1局結束統一0比0桃猿。

1局上，Lamigo進攻，陳晨威擊出游擊方向滾地球出局，廖健富擊出投手正面強襲球，反彈到游擊區遭刺殺兩出局，藍寅倫一壘方向滾地球，三出局。

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1局下，統一進攻，陳傑憲右外野平飛球被接殺，楊家維同樣擊出右外野飛球兩出局，潘武雄擊出中外野飛球三出局，結束獅隊攻勢。

2局上，Lamigo進攻，林泓育二壘方向滾地球一出局，郭嚴文三壘區域界外飛球遭到接殺兩出局，朱育賢擊出二壘後方飛球落地形成安打，林智平右外野強勁飛球，鄭鎧文行進間接殺，三出局。

2局下，統一進攻，蘇智傑擊出投手前反彈球遭刺殺出局，郭阜林撈成中外野飛球被接殺兩出局，陳鏞基遭到觸身球上壘，鄭鎧文揮出中間方向安打，隨後翁瑋均暴投，形成二、三壘有人，最後陳重羽站著不動被三振三出局，留下兩個殘壘。

羅里奇開幕戰面對桃猿，先發5局被敲3支安打，送出5次三振，3次四壞球，無失分。上季防禦率王的他對戰桃猿頗有心得，對戰防禦率比平均還低3.00，不過要特別當心郭永維和廖健富，兩人對戰打擊率都高達5成。

翁瑋均去年季中選秀會在首輪被桃猿隊挑中，官辦熱身賽面對中信兄弟，先發6局失2分，26日二軍開幕戰面對中信兄弟二軍，先發3局被敲4支安打失1分，今天將是他在一軍初登板。

雙方先發打序：
Lamigo桃猿
陳晨威 , SS
廖健富 , C
藍寅倫 , RF
林泓育 , DH
郭嚴文 , 2B
朱育賢 , LF
林智平 , 3B
梁家榮 , 1B
黃敬瑋 , RF

統一7-ELEVEn獅
陳傑憲 , 2B
楊家維 , SS
潘武雄 , DH
蘇智傑 , LF
郭阜林 , 3B
陳鏞基, 1B
鄭鎧文 , RF
陳重羽 , C
唐肇廷 , CF

▲桃猿翁瑋均。（圖／桃猿提供）

▲桃猿新秀翁瑋均。（圖／桃猿提供）

關鍵字： 中華職棒中職
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