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陳偉殷成馬林魚開季3戰唯一未登板牛棚　等待最佳時機

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▲▼陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚旅美投手陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

馬林魚31日開季第3戰以7比3擊敗洛磯，旅美投手陳偉殷仍沒有上場，陳偉殷成為馬林魚13名投手中唯三開季至今未登板投手，扣除其餘2人為第四五號先發投手，陳偉殷也成馬林魚開季至今唯一未登板投球的牛棚投手。

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馬林魚31日進行開季第3戰，此役馬林魚擊出16支安打終於奪下開季首勝，但陳偉殷此役仍沒有上場，馬林魚開季至今陣中13人投手名單中已有10名投手登板投球，陳偉殷、23歲小將阿爾坎德拉（Sandy Alcantara）、史密斯（Caleb Smith）也成馬林魚開季至今3場唯三未登板出賽的投手。

由於阿爾坎德拉與史密斯都今年球季前都被定位為先發，是接下來輪值第四五號先發，目前陳偉殷成為馬林魚開季3場至今都未登板投球的唯一牛棚投手。

▲▼馬林魚總教練，馬丁利（Don Mattingly）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚總教練馬丁利（圖／達志影像／美聯社）

陳偉殷一周前被馬林魚定位為4號先發，但25日總教練馬丁利（Don Mattlingly）宣布，陳偉殷因春訓熱身賽狀態不理想，狀況較難掌握，因此將陳偉殷設定為長中繼，開季也將先由牛棚投手角色出發。

馬林魚牛棚教練特雷納（Dean Treanor）近期表示，陳偉殷目前狀態較適合延長賽時扮演關鍵角色，近期已與他溝通，陳偉殷心理狀態也調適得不錯。

陳偉殷於春訓熱身賽出賽5場，4場主投16.1局丟掉17分自責分，被擊出3發全壘打，防禦率達9.37，寫下他旅美8年最差春訓表現。

關鍵字： MLB馬林魚陳偉殷
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