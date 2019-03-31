耶里奇前3戰都開轟打破隊史　再一發平馬怪爾紀錄

▲耶里奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

前國聯MVP耶里奇（Christian Yelich）本季前3場比賽都開轟，成為釀酒人隊史第一人。如果下一戰還能繼續敲出全壘打，將追平由馬怪爾（Mark McGwire）等人保持的大聯盟紀錄。

耶里奇是史上第35位在開季前3戰都打出全壘打的球員，不過僅有5位能延續紀錄到4場，包括2016洛磯的史托瑞(Trevor Story)、2013金鶯的戴維斯(Chris Davis)、2011遊騎兵的克魯茲(Nelson Cruz)、1998年紅雀的馬怪爾，以及1971巨人的梅斯（Willie Mays）。

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不過過去從來沒有人能在開季連續5戰敲出全壘打，耶里奇也是第一位拿下MVP後，能在下個球季初連3開轟的球員。「他沒有特別做什麼改變，他從春訓的第一天就非常專注。」釀酒人總教練康塞爾(Craig Counsell)說。

耶里奇自從去年明星賽過後手感火燙，繳出3成67打擊率，7成7長打率，OPS 1.219，另外還有25發全壘打。 2019球季前9個打數，他有7次能成功上壘。