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UVL／北市大女排力壓北商大　睽違三年再進冠軍戰

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▲▼台北市大女排。（圖／大專體總提供）

台北市大女排。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

UVL大專排球聯賽公開女子組一級四強決賽今(30)日在臺北市立體育館進行，第二場四強賽事由預賽排名第二的臺北市立大學，出戰預賽第三的國立臺北商業大學。北市大靠著堅韌的防守以及蔡沁瑤、畢雯媛、譚緹出色的表現帶動攻勢，反觀北商大只能靠著陳羽歆和李昀修的零星攻擊抗衡，最終北市大便以3:0(25:20、25:17、25:22)奪下第二張冠軍賽門票。

儘管預賽交手時，北商大以0:3敗下陣來，但開局北商大趁著北市大接發球不穩以及失誤過多的情況下，一度取得2:6領先，暫停過後北市大換上譚緹救援，加上蔡沁瑤連續快攻得分吹起反攻號角，最後成功逆轉以25:20搶下首局。

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成功度過第一局後，北市大第二局找回應有的節奏，靠著幾次精彩的防守演出屢救險球，並把握防守反擊的機會快速拉開比分。這局北市大的發球有效破壞北商大的接發球，加上北商大沒能有效攔阻蔡沁瑤的凌厲快攻，讓北市大以25:17連下兩局。

▲▼台北市大女排。（圖／大專體總提供）

第三局北市大輪到譚緹發揮，藉著網前的高度優勢不斷在四號位重扣得手，領先分數最多來到五分。但第二次技術暫停過後，北商大趁北市大發生亂流，由主攻手陳羽歆帶頭收復失土，一度將比分追近至兩分差，但連續的發球失誤讓比分始終未能越雷池一步，最後北市大就在譚緹四號位攻擊得分下，以25:22帶走勝利。

睽違三年再次進入冠軍賽，北市大鄧衍敏教練表示：「今天校方派出了龐大加油團助陣，讓球員們有些綁手綁腳，相信經過今天的適應，明天能夠更快進入狀況。」鄧衍敏教練也稱明天冠軍賽對手臺灣師大是最熟悉的敵人，這幾年不論大專聯賽或是企業聯賽都有不少交手紀錄，即使過往對戰成績不理想，但他還是對陣中幾名年輕選手陳佳蔓、畢雯媛、柯粢薰等人充滿期待，盼上演小蝦米力抗大鯨魚的戲碼。

▲▼台北市大女排。（圖／大專體總提供）

台北市大女排畢雯媛。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UVL北市大女排
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