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北海道直擊／打出首安露出笑容　王柏融：自己會再努力

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融日職首安後開心與隊友擊掌。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融日職首安後，露出開心的笑容。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

日本火腿與歐力士開幕周第2戰，王柏融同樣先發第5棒左外野，8局第4打席敲出安打，終止連7打席無安打，站上壘包的那一刻，也忍不住大喊宣洩壓力，回到休息室後也露出久違的笑容，並與隊友開心擊掌。他在賽後表示，相當感謝台灣、日本球迷支持，「這是一個好的開始，自己會再努力，希望能再幫助球隊。」

王柏融今天繼續與歐力士交手，前3席都敲出滾地球出局，8局在1出局無人在壘時上場打擊，面對澤田圭佑投出的第一球沒有揮棒形成1好球，隨後打成界外，2好球後，展現纏鬥力，頻頻將球打成界外，最後逮中第7球，敲出右外野強勁平飛安打，9局吞K錯過當英雄機會，11局提前退場，此役最終繳出5打數1安打。

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終止連7打席敲出首安，王柏融站上壘包時，罕見振臂大喊，回到休息室也露出好久不見的笑容，他坦言，打出安打後，自己心裡安定許多，而面對連2場滿場觀眾的比賽，他相當享受在比賽之中，也很享受這樣的氣氛。

球團也為他留下首安球，王柏融說：「首安球會自己保管，放在家裡留作紀念，對於明天的比賽，會按照往常的節奏，不會刻意改變。」

關鍵字： 王柏融日職火腿北海道
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