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大專明星黃柏豪開轟白搭　社會明星2連勝

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▲社會明星隊以8：3擊敗大學明星隊。（圖／中華棒協提供）

▲社會明星隊以8：3擊敗大學明星隊。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

2019業餘明星對抗賽今(30)日進行第五場賽事，昨日取勝的社會明星隊今天火力全開，前三局就大有斬獲取得6分領先，加上投手群有效壓制大學明星隊，終場社會明星隊就靠著林鴻瑋兩分砲在內的13支安打攻下8分，以8：3輕取大學明星隊，其中陽忠辰3打數3安打貢獻2分打點最為突出，而大學明星隊則以黃柏豪單場繳出猛打賞包含一發陽春彈及兩分打點表現最為出色。

李盈南總教練賽後表示：社會人的打擊手感感覺有漸入佳境，大學隊打者表現也是十分穩定，特別是黃柏豪的近況相當火熱，第五場結束已經敲出兩隊最多的三發全壘打，是相當具有破壞力的打者，反而是大學隊先發投手魏碩成可能是因為所屬母隊沒有進入大專盃後面的比賽，狀況沒有像其他大學隊投手這麼理想，不過他是一位很有實力的投手，過去在國際賽也有出色的表現，未來也再持續觀察。

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魏碩成今天先發三局遭到社會人機關槍打線洗禮，三局投球中被擊出8支安打加上2次保送失血六分，接替上場的黃東淯則是在第五局遭到林鴻瑋兩分砲襲擊，反觀大學明星只靠著張政禹與黃柏豪串聯安打打破鴨蛋，也讓社會隊前五局就以8：1取得大幅領先，比賽後段兩隊投手輪番上陣，大學隊靠著黃柏豪陽春彈以及李冠儒高飛犧牲打追回兩分，可惜後繼乏力，也讓社會人就以5分之差帶走比賽勝利。

關鍵字： 大專明星社會明星黃柏豪
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