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不斷更新／潘威倫丟22球無失分　首局上0比0桃猿

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▲▼中華職棒28年季後賽挑戰賽第2戰,統一獅,潘威倫。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅先發潘威倫。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊30日繼續在台南主場交手Lamigo桃猿，展開三連戰的第二戰。此戰統一獅推出「嘟嘟」潘威倫擔任先發，Lamigo桃猿則派出尼克斯掛帥主投，「獅子軍團」前兩場比賽共轟出5發全壘打，目前取得三連勝，Lamigo桃猿則是處於二連敗。

1局上，Lamigo進攻，開路先鋒陳晨威擊出三壘方向滾地球出局，藍寅倫同樣擊出三壘方向滾地球取得兩出局，第三棒陳俊秀抓第一球打敲出游擊方向滾地球，趁楊家維接球失誤上壘，最後潘威倫三振林泓育，結束半局。

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潘威倫去年受到傷勢影響，一軍只有出賽1場，就是對上Lamigo桃猿，先發6局被敲出11支安打，包括一發全壘打，1三振，失6分，5分自責分，被打擊率.407。

尼克斯本季1場出賽，面對中信兄弟，先發7局被敲6支安打，4三振，1次四壞球，失掉3分自責分，吞敗，去年遭遇統一8場，拿2勝，對戰防禦率3.74，對戰被打擊率.302，曾被潘武雄、鄭鎧文、高國慶轟過全壘打。

雙方先發打序：
Lamigo桃猿
陳晨威 , SS
藍寅倫 , CF
陳俊秀 , 1B
林泓育 , C
郭嚴文 , 2B
朱育賢 , LF
林智平 , 3B
廖健富 , DH
鍾承佑 , RF

統一7-ELEVEn獅
陳傑憲 , 2B
楊家維 , SS
潘武雄 , DH
蘇智傑 , LF
郭阜林 , 3B
高國慶 , 1B
鄭鎧文 , RF
陳重羽 , C
羅國龍 , CF

▲▼中華職棒30年開季第2戰,尼克斯。（圖／記者李毓康攝）

▲Lamigo桃猿先發尼克斯。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華職棒中職
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