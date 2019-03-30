詹皇過多肢體語言遭隊友批評　自白都在克服壞習慣

▲詹皇過多肢體語言遭隊友批評。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人先前敗給籃網，確定連6季無緣季後賽，表現完全不達外界預期，這也讓許多人開始質疑詹姆斯(LeBron James)帶隊能力，他也多次砲轟球隊，根據《ESPN》報導在2月23日湖人敗給鵜鶘後，朗多(Rajon Rondo)曾召開球隊會議，當時就有隊員批評「詹皇」在場上的肢體語言嚴重影響球隊士氣，而他也接受隊友批評，並坦承一直在克服壞習慣。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

進入聯盟以來，詹姆斯一直是球隊的領導者，除了在場上能自己得分，也能憑藉優異傳球視野助攻隊友，在場下也時常給予隊員許多關心，不過本季他來到湖人，原先外界都期望詹姆斯能帶領年輕小將闖入季後賽，但卻不像過去一樣指揮全場，反倒時常看見他無奈搖頭，讓人感受到他帶隊帶到心很累，似乎對於隊友的表現也很失望。

在2月份敗給鵜鶘後，朗多召開了球隊會議，而這次的會議就是由詹姆斯所提議，為了就是想要更了解隊友，據《ESPN》報導在這次內部會議中，有許多球員對於「詹皇」整個賽季以來的肢體語言提出質疑，並批評他這樣的行為已經嚴重影響球隊士氣，而詹姆斯也接受了隊友的批評，並且表示自己在職業生涯中，一直在克服聳肩和斜眼看人這樣的壞習慣。

隔天面對灰熊比賽，「詹皇」立即做出改正，在場上不斷與隊友進行交流，但最終仍以5分吞下敗仗，就有內部人員指出，這次的會議是有益的，但不可能能連贏25場比賽。

現在湖人確定無緣季後賽，但外界仍在關注他們今年夏天會有什麼操作，而確實詹姆斯這季也時常自身防守出現漏洞，卻在隊友恍神時表達自身不滿，並沒有展現領袖氣質，不過先前在騎士的隊友，包括弗萊(Channing Frye)、洛夫(Kevin Love)都表示詹姆斯的領導能力依舊非常出色。

▲詹皇坦言自己職業生涯都在改斜眼看人與聳肩的壞習慣。（圖／CFP）