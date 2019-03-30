OT最後0.8秒柯瑞三分平　杜蘭特0.5秒致命犯規輸灰狼1分

▲杜蘭特最後時刻致命犯規葬送比賽。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

勇士30日踢館灰狼主場，雖然衛冕軍實力明顯優於對手，灰狼卻在第三節展開大反撲，但勇士在末節找回手感，硬是把比賽拖入延長賽，在OT最後0.8秒柯瑞(Stephen Curry)命中追平三分彈，看似能延長戰線，不料最後杜蘭特(Kevin Durant)卻犯規，送唐斯(Karl-Anthony Towns)上罰球線，他2投1中，灰狼終場也以131比130險勝。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

有著傷兵潮的灰狼，雖然已經沒有季後賽資格，但面對衛冕軍仍展現強大韌性，在首節不斷緊咬比數僅以5分落後，進入次節後甚至一度追平比數戰成40比40，但在7分37秒李文斯頓(Shaun Livingston)完成暴扣後，勇士士氣大幅提升，卡森斯(DeMarcus Cousins)、杜蘭特兩大巨星接連往禁區猛攻，在最後1分37秒內，勇士更連飆4記三分彈打了12比0猛攻，使分差瞬間拉開，半場打完金州大軍就以68比54取得14分領先。

儘管處在大幅落後狀態，但灰狼仍沒放棄抵抗，靠著威金斯(Andrew Wiggins)以及薩里奇(Dario Saric)的帶動，在最後3分30秒打出11比2高潮，直接扳平比數，在第三節明尼蘇達軍團單節灌進32分，並成功壓制勇士讓他們僅有18分進帳，三節終了兩隊也戰成86比86平手。

▲柯瑞雖然在OT瘋狂飆分但仍救不了球隊。（圖／路透社）



決勝節灰狼延續火燙手感，貝勒斯(Jerryd Bayless)更跳出來幫助球隊砍分穩住領先優勢，已經落後的衛冕軍，在7分06秒又遭逢「表弟」6犯離場，讓灰狼在內線攻勢更為猛烈，但靠著柯瑞以及杜蘭特在三分線上飆分，最後21.8秒格林(Draymond Green)又站上罰球線，最終雙方戰成115平手將戰況拖進延長賽。

在OT中灰狼雖都保有領先，但勇士最大優勢就是擁有柯瑞這名頂級射手，在最後0.8秒「咖哩」還在底角命中追平三分球，無奈杜蘭特最後時刻推人犯規，送唐斯上罰球線，最終他2罰1中，灰狼也成功以131比130驚險贏球。

全場灰狼8人得分上雙，威金斯攻下隊內最高24分，9籃板，3助攻；唐斯15分，13籃板，7助攻。勇士方面，柯瑞繳出37分，3籃板，5助攻；杜蘭特23分，12籃板，7助攻；卡森斯16分，9籃板，1阻攻。