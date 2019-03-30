釀酒人強力後援奈伯帶傷打5年　手肘開刀本季提前報銷

▲釀酒人強力後援奈伯（Corey Knebel）本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

釀酒人擁有全大聯盟數一數二的堅強牛棚，不過例行賽才剛開打就面臨傷兵問題，強力後援奈伯（Corey Knebel）決定進行韌帶置換手術，預計將在下週動刀，確定今年球季提前報銷。

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自從3月17日春訓熱身賽過後，奈伯的手肘就出現疼痛的狀況，經過一週的休養仍不見好轉，總教練康塞爾（Craig Counsell）宣布，這位當家強力後援一直在處理手肘傷勢，經過討論後決定動刀一勞永逸。

「我在五年前就感覺手肘有些不適，現在情況變得有點糟。」奈伯表示，「從長遠來看，我希望這個傷勢一直困擾著我，我現在27歲了，我認為現在做手術比較好，且現今手肘韌帶置換手術的成功率高到令人難以置信。」

根據《密爾沃基哨兵報》報導，奈伯進行手肘韌帶置換手術，起碼需要休養一整年，今年球季已經確定提前報銷，如果傷勢復原情況順利，有望於明年春訓前歸隊或者準備好。

奈伯在釀酒人效力4年總計拿下57次救援成功。2017年出賽76場，拿下39次救援成功，繳出防禦率1.78、K9值14.9亮眼成績單，生涯首度入選明星賽，去年57場出賽則是奪16次救援成功。

釀酒人牛棚面臨傷兵問題，除了奈伯本季報銷之外，終結者傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）因肩膀不適，至少需要幾週的時間休養，而後援渥西爾（Bobby Wahl）也因為膝蓋動刀本季報銷。

▲釀酒人終結者傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）。（圖／達志影像／美聯社）



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