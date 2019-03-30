日職／軟銀千賀滉大飆161公里生涯最速　日投第4人

▲千賀滉大。（圖／太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

日職開幕戰讓投手搶盡焦點，軟銀千賀滉大第1局就飆出161公里火球，打破自身紀錄，羅德隊開幕戰先發投手石川步無關勝敗，反而是中繼只投1球的酒居知史拿勝投，日職史上頭一遭。

軟銀對決西武，連續兩年擔任開幕戰先發投手的千賀滉大，開季第1球就飆161公里，面對金子侑司的前兩球都是自己最快的球速，然後第4球再飆160公里。

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根據日媒統計，千賀滉大締造職棒第10人、日本投手則是第4人超過160公里，161公里與由規並列第2名，他最終投6局，用109球，被3安打無失分，雖然飆球速但他仍對內容不滿意，反省用球數過多。他退場時還處於領先，但軟銀牛棚砸鍋被山川穗高滿貫砲追平，軟銀直到11局才由洋砲德斯潘耶（Alfredo Despaigne）再見安打5比4贏球。

樂天與羅德拉鋸戰，宋家豪1.1局中繼好投，退場時平手，樂天6局上趁羅德先發投手石川步亂流攻佔2分，羅德派出酒居知史用1球就解危，6局下羅德攻下3分逆轉，7局再換投，因此酒居知史僅用1球就撿到勝投，酒居賽後賽後還笑說，「什麼啊？是我？！」他隨後補充道，下次還是會抱著必勝的心情投球。