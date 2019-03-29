中職二軍／葉家淇飆12K、邱丹猛打賞　猿9局下遭獅逼和

▲葉家淇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍例行賽29日Lamigo桃猿與統一獅交手，雙方激戰9局，原以1分落後的統一獅，9局下靠著姚雨翔適時安打逼和對手，最終以3比3握手言和。

桃猿此戰派出熱身賽前段表現不錯的葉家淇，首局就先送出2保送，獅隊首棒莊駿凱保送上壘後靠盜壘上三壘，買嘉儀高飛犧牲打破蛋得分，2局下葉家淇雖然先送出2K，但獅隊發威，薛种帷鎖定第1球攻擊，轟出左外野陽春砲，統一獅取得2比0領先。

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葉家淇度過兩局亂流後回穩，投到6局結束都沒有再讓打者上壘，桃猿打線則在9上9下後，4局上突破統一獅先發投手陳育軒防線，林立靠失誤上壘，邱丹二壘安打攻佔得點圈，陽耀勳滾地球帶1打點，張閔勛高飛犧牲打再敲回追平分。

雙方7局結束仍以2比2平手，8局上桃猿發動攻勢，面對統一獅投手林航，林立安打後利用盜壘及捕手傳球失誤一溜煙上三壘，邱丹高飛犧牲打建功帶1打點，統一獅則在9局下反攻對桃猿投手朱俊祥，買嘉儀靠失誤上壘，姚雨翔安打送回追平分，郭峻偉繼續補上安打，但最終留下殘壘，以和局收場。

葉家淇繳出6局失2分的優質先發，全場只被敲出1支安打是全壘打，飆12K，失2分。陳育軒投5局，被敲2安打，失2分非責失分，兩人表現不差但都無關勝敗。桃猿新秀邱丹掃出3安打猛打賞，貢獻1打點、1得分，表現最出色。

▲邱丹。（圖／桃猿提供）