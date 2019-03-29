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向滑板致敬　Jordan Brand推出JORDAN I滑板經典鞋款

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▲▼JORDAN品牌發表向滑板文化致敬的AIR JORDAN I系列。（圖／Nike提供）

▲JORDAN向滑板文化致敬，發表AIR JORDAN I系列。（圖／Nike提供 以下同）

體育中心／綜合報導

在1985年誕生之時，AIR JORDAN I 便向以往的籃球鞋傳統設計發起了挑戰。大膽的配色，超前的風格，還有為其代言的運動員，共同造就了Nike發展史上一次非凡的轉變，也永遠改變了球鞋文化。令人意想不到的是，在這之後， AIR JORDAN I 也成為了滑板領域的經典鞋款。

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AIR JORDAN I 誕生後，它亮眼的配色和氣墊緩震科技與當時活躍於U型池滑道上的運動員們相得益彰。豐富的配色使得AIR JORDAN I 系列鞋款大受當時街頭滑板先鋒們的青睞。

▲▼JORDAN品牌發表向滑板文化致敬的AIR JORDAN I系列。（圖／Nike提供）

▲▼JORDAN品牌發表向滑板文化致敬的AIR JORDAN I系列。（圖／Nike提供）

在1987年的一段影片裡， Lance Mountain穿著AIR JORDAN I 的身影，或多或少為這雙鞋成為滑板界的經典奠定了基礎，AIR JORDAN I 的創作靈感也從那時開始啟發了後來許多滑板鞋的設計。JORDAN品牌與Nike SB以及Lance Mountain也在2014年的首次合作中推出了一款AIR JORDAN I。

而現在JORDAN品牌又發表了一系列向滑板歷史致敬的AIR JORDAN I 鞋款，包括高筒和低筒的不同款式。 其中JORDAN與Nike SB共同推出的兩個特別款AIR JORDAN I, 將致敬JORDAN品牌與滑板文化的重要地標：芝加哥，洛杉磯，紐約，巴黎。 這兩款鞋採用特別的設計， 鞋面將隨日常穿著或者滑板運動時的磨損，逐漸露出底層的隱藏顏色，展現出滑板文化特別的魅力。

▲▼JORDAN品牌發表向滑板文化致敬的AIR JORDAN I系列。（圖／Nike提供）

▲▼JORDAN品牌發表向滑板文化致敬的AIR JORDAN I系列。（圖／Nike提供）

▲▼JORDAN品牌發表向滑板文化致敬的AIR JORDAN I系列。（圖／Nike提供）

關鍵字： AIR JORDAN INike
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