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企業射箭聯賽元年31日登場　限量射箭造型風扇只送不賣

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▲企業射箭聯賽元年開幕戰3月31日登場。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

▲企業射箭聯賽元年開幕戰3月31日登場。（圖／中華企業射箭聯盟提供，圖下同）

體育中心／綜合報導

企業射箭聯賽元年開幕戰31日將在國立體育大學體育館登場，不僅有免費又精彩刺激的比賽可看，可以近距離和神射手們互動，還有機會獲得限量射箭造型USB風扇。

射箭是我國亞奧運奪牌重點項目，中華企業射箭聯盟希望，透過企業射箭聯賽，可以提供國內選手更多比賽機會，從中吸取經驗，在國際賽中發光發亮。

中華企業射箭聯賽元年計六隊，每隊男、女箭手各四位。除甲山林企業、凱撒集團、寒舍集團、台中商銀及台南(恒耀工業)企業射箭隊外，在紮根前提下再加協會青年隊，盼能為國家栽培更多射箭新秀。

為回饋箭粉，企業射箭聯賽元年開幕戰特別安排多項互動活動，31日上午10時開賽後，到場打卡按讚並上傳相片者，有機會獲得限量射箭造型USB風扇，詳細辦法請洽活動現場打卡攤位，下午1時20分起還有神射手見面會和開賽表演。

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▲企業射箭聯賽元年開幕戰3月31日登場。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

企業射箭聯賽元年除開幕戰在國立體育大學綜合體育館點燃戰火外，上半季例行賽皆以國立體育大學射箭場為主要場地，為打造優質競賽場地，預計採用2017年臺北世界大學運動會的決賽場地藍圖，做為比賽情境設置。

8月31日展開的下半季賽程，則規畫在國立體大、台中和高雄各兩場；11月2日登場的季後四強賽，以國立體大為主；11月10日起展開的冠軍賽，則以冠軍賽企業團隊之所在地為主。

中華企業射箭聯盟表示，考慮到好看、刺激、培養、訓練等因素，不再拘泥於單一項目從頭比到尾的單調賽程，選用更全面的中華企業射箭聯盟五戰積分制。射箭賽項目全練到，有助我國在亞奧運奪牌大計。

比賽距離採奧運模式70公尺，五戰積分制中第一點為女子個人賽，第二點為男子個人賽，第三點為混雙賽，第四點為女子三人賽，第五點為男子三人賽，每一企業隊伍至少遴派三男三女以上之選手參賽，每位選手各場次僅能參加兩項。

中華企業射箭聯賽比賽場次將分為五戰積分制例行賽、五戰積分制四強賽、五戰積分制年度賽、年度女子個人冠軍賽、年度男子個人冠軍賽、年度混雙冠軍賽、年度女子三人冠軍賽，以及年度男子三人冠軍賽。

▲企業射箭聯賽元年預賽賽程。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

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