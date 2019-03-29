中職／楊志龍與陳仕朋本土對決　29日運彩看好中信勝富邦

▲中信兄弟楊志龍。（圖／中信兄弟提供）



體育中心／綜合報導



中信兄弟29日在主場迎戰富邦悍將，雙方都派出本土投手應戰，由楊志龍先發對上陳仕朋，29日運彩開盤，看好兄弟奪勝。

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去年開始進入中信先發輪值的楊志龍，在官辦熱身賽期間沒有上場登板，這段時間在自辦熱身賽有不錯表現，教練團一致認為他的狀況很好。

楊志龍去年出賽23場，其中14場先發，拿下2勝5敗，防禦率4.50，一共投64局，有69次三振、21次保送。去年面對富邦6場，沒有勝投，吞下1敗，防禦率3.80。面對林益全7打數被敲4安打，包含1發全壘打，對戰胡金龍8打數被敲5安打，包含2發全壘打。

富邦先發投手陳仕朋生涯7場先發，吞下3敗，生涯首勝仍未進帳。去年面對兄弟2場先發，吞下1敗，主投8.1局，對戰防禦率高達6.48，曾被陳子豪、張志豪敲過全壘打。今年官辦熱身賽，陳仕朋先發1場，主投5局僅被敲2安打，沒有失分，狀況相當好。

29日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出兄弟讓1.5分，賠率2.15，富邦受讓1.5分，賠率1.45，大小總分開出10.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85，不讓分方面兄弟賠率1.65，富邦不讓分賠率1.85，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。