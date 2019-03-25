親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

體育中心／綜合報導

周思齊三月初出版了第一本書《Game On！周思齊的九局下半》，讓他又多了一個暢銷作家的頭銜。3月23日在誠品信義店六樓舉辦第一場新書分享會，熱情的球迷擠爆了現場。

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周思齊分享了自己自小因為父母親工作的關係與家人相處的時間並不長，並表示這樣的環境目前在偏鄉或是部落都還是常態，所以這本書相關的版稅都會全數捐到屏東永隆社區兒童發展協會，也是希望讓大家更關注這樣的議題。

▲周思齊。（圖／記者季相儒攝）



才剛成為研究生的周思齊，不少粉絲也好奇到底周思齊哪來的時間寫書。周思齊表示自己平常就有寫日誌的習慣，因此自己把過去的日誌拿出來重新整理，希望過去這些的經歷也能帶給現在想打球的學弟一些不一樣的想法。

周思齊提到，2013年有一場在台南對戰統一獅，與彭政閔兩人Back to Back的那次打席讓他印象深刻，因此當彭政閔在記者會宣布將要引退的時候，腦中就浮起了這場比賽的畫面，並表示能跟這位偉大的球員一起打球十年是很棒的事情。

深愛棒球的周思齊認為有一天要從自己嘴巴中說出來要退休了，這樣的棒球人生彷彿判了死刑，因此目前還沒有退休的打算，將會繼續打棒球，並表示教練也不是人生未來的規劃。

周思齊的新書分享會還有兩場，分別是3月30日於台中國資圖、4月13日在台南誠品文化中心店。