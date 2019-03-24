中職／對決前隊友兒子敲二壘打　彭政閔：有好的開始

記者劉峻誠／桃園報導



中信兄弟「恰恰」彭政閔24日扛下4棒重任，在8局上有個關鍵的二壘安打，幫助兄弟多添得1分，率領兄弟終場6比2擊敗去年冠軍桃猿，賽後彭政閔說：「今年的開頭有好的結果，相信大家狀況都不錯，期待今年會很順利。」

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8局上兄弟3比1領先桃猿，桃猿換上22歲新秀賴智垣登板，賴智垣先三振王威晨，接著讓吳東融擊出右外野飛球出局，不過保送林書逸，再靠暴投上到二壘。

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▲彭政閔。（圖／記者李毓康攝）



2出局二壘有人時輪到前3次打擊無建樹的彭政閔，彭政閔在1好2壞情況下掃出中外野方向深遠安打，林書逸順利回到本壘，彭政閔一路狂奔，但中外野的回傳球比他還要早一步回到二壘手面前，眼看就要遭到觸身，但彭政閔一個側身滑壘，讓他成功上到二壘。

彭政閔說：「我看到他往前站了一點，所以瞬間反應就是要往右邊滑，如果沒這樣就出局了。」

彭政閔棒打新秀賴智垣，他說：「從他高中就看過他打球，加上熱身賽還有之前對樂天的熱身賽，他投得不錯，今天應該是第一次上場，多少有點緊張。」

賴智垣是前興農牛投手賴有亮的兒子，彭政閔表示，自己新人年時打過賴有亮的球，之後又跟他當隊友1年，現在換打他兒子的球，「真的很不容易。」