中職／吳俊良讚有水準的聰明投手　賴智垣一軍長中繼出發

記者劉峻誠／桃園報導

Lamigo桃猿迎接新球季，23日公布開季名單，去年選進的賴智垣是唯一的投手新面孔，投手教練吳俊良說：「開季能在一軍一定是通過考驗的。」也讚許賴智垣是個「有水準」、「聰明」的投手。

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「從石垣島一直到現在都很穩定」總教練洪一中表示，賴智垣的穩定表現，是他進入開季一軍名單的原因。吳俊良說：「也要他真的很好，我去推薦才會有用，要不然投得不怎麼樣，我要怎麼推薦他到一軍。」

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▲賴智垣。（圖／記者黃克翔攝）



吳俊良說：「他的表現中規中矩，甚至可以說是有水準，而且會丟球，很聰明，剩下的就看他的身體狀況，這是他第一個球季，不知道他能不能撐過這個完整賽季。」

談到賴智垣開季定位，吳俊良說：「可能會是5、6局登板，就是先發投手如果出狀況，他會是延續先發投手工作的投手，接下來7到9局再交給丞哲、子鵬、禹勳。」

賴智垣表示，直到22日才知道自己開季會從一軍出發，「從石垣島狀況不好，現在慢慢調整到好。」

「過年之後慢慢變比較穩定」賴智垣透過重訓、柔軟度等訓練，讓自己身體不會疲勞太久，並且按照步調調整，修正自己控球，現在投球變得更有自信。面對新球季，賴智垣只有一個目標，「健康投完整季。」