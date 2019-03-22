中職／元年會長唐盼盼開球！開幕戰洪一中蹲捕：30年過真快

記者劉峻誠／桃園報導

中職30週年開幕戰即將在23日桃園開打，將由去年冠軍Lamigo桃猿對上統一獅，桃猿邀請到日本新世代棒球美少女「坪井美沙音」以及小男孩樂團與董事長樂團到場，職棒元年中職會長，高齡76歲的唐盼盼先生也將擔任開球嘉賓，並由職棒元年，接下中職史上第一球的捕手洪一中擔任開球捕手。

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Lamigo桃猿總教練洪一中在中職元年時擔任兄弟象捕手，當時由投手張永昌先發，洪一中蹲捕，面對統一獅隊開路先鋒曾智偵。賽前約定，中職歷史性的第一球不揮棒，張永昌第一球投出壞球，洪一中接球後，將這歷史性的第一球交給聯盟，比賽才正式開打。

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▲洪一中。（圖／記者黃克翔攝）



接過歷史性的一球，洪一中在職棒一待就要邁入第30個年頭，他說：「只覺得時間過得很快，心裡也沒特別想法，差別只在，那時我在場上打擊，明天我會站在場邊。」

聯盟表示，雖然唐盼盼先生高齡76歲，但是被問到是否能擔任開球嘉賓時，他直說：「沒問題。」

▲中職30週年開幕戰，坪井美沙音。（圖／桃猿提供）



日本新世代棒球美少女「坪井美沙音」將再臨全猿主場參加中職三十年開幕戰，坪井美沙音帶來日本職棒新創的二次開球文化，在三十年開幕活動開始前大秀美人快速球，再度挑戰自及的投球極限，為中職三十年帶來開球秀前秀開場。

伴隨著熱鬧的開場活動，小男孩樂團與董事長樂團聯袂為現場觀眾帶來熱血棒球歌曲，小男孩樂團將首度演唱Lamigo桃猿隊主題曲「征服」，而董事長樂團則要為大家獻唱中華職棒三十周年紀念曲。在精彩的賽前活動之後，職棒元年的會長唐盼盼先生將為職棒三十周年開球，職棒元年的開戰捕手正是洪一中總教練，屆時也會擔任蹲捕，為精彩賽事拉開序幕。

▲ 中職30週年開幕戰，小男孩樂團。（圖／桃園提供）

董事長樂團將在3月23日（六）賽前16：00表演、緊接著小男孩樂團登場高歌，坪井美沙音開球秀前秀於16時35分展開，接下來全猿到齊的22位LamiGirls將上場熱舞，炒熱開幕周的氣氛！

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