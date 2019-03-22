不再延續生涯　鈴木一朗：不想去水手以外的隊伍

記者劉峻誠／綜合報導

日本球星鈴木一朗21日宣布退休，結束長達28年的棒球生涯，選擇在45歲這一年退休，不再去其他球隊試試身手，鈴木一朗說：「我完全不想要去水手以外的隊伍。」

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）



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2000年日職球季結束後，鈴木一朗透過入札制度進入美職，是日職史上首位採用入札進入大聯盟的球員，當年西雅圖水手花了1312萬入札金爭取一朗。

而一朗完全沒有辜負水手的期待，生涯首年以242支安打、3成50打擊率、56次盜壘，拿下美聯安打王、打擊王、盜壘王、外野金手套、最佳10人、新人王以及年度MVP。

在水手一待就是11年，前10年一朗都維持每年200支安打，是史上唯一有辦法連續10年200支安打的打者。

2012年一朗在季中希望能夠到有機會拿下冠軍的隊伍，被水手交易至洋基。但一朗為西雅圖的貢獻有目共睹，在他穿上洋基球衣回到西雅圖時，水手球迷仍會給他掌聲，為他加油。

2015年一朗轉戰馬林魚，直到2018年才又回到水手。一朗說：「去年能夠回到西雅圖真的很開心，5月之後就沒辦法出賽，那時候可能就應該要宣布退休了，不過他們告訴我，若是一直努力到今年春天的話，或許還有可能繼續打，所以就堅持到今天了。」