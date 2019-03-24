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中職／大師兄、官大元展老將價值　伯納：盡力讓智勝先發

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記者劉峻誠／桃園報導

中信兄弟24日面對Lamigo桃猿，一路領先的兄弟在8局下遇到麻煩，最終靠著教練團「神調度」派出官大元中繼，1球抓到雙殺，也化解失分危機。9局上再換上林智勝代打，1球砲轟桃猿第3任投手王躍霖，2個恰到好處的調度，讓桃猿沒能扭轉氣勢。

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伯納認為，林智勝打擊近況佳，是他能敲出關鍵全壘打的原因。伯納說：「我們知道他打擊近況好，會盡可能安排他先發上陣，有可能會跟彭政閔輪流打DH，也可能會讓他偶爾上去守一壘。」

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▲▼中華職棒30年開季第2戰,林智勝。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝。（圖／記者李毓康攝）

此戰兄弟一路領先，8局上以4比1領先桃猿，但第3任投手謝榮豪登板之後，先對陳俊秀投出四壞球，再觸身球保送林泓育，1出局之後鄭佳彥上場被朱育賢敲出安打，1出局一二壘有人情況下，兄弟決定換上官大元，官大元投1球，林智平敲出捕手正面滾地球，黃鈞聲立即接球傳向三壘，三壘手再傳一壘完成雙殺。

▲▼中華職棒30年開季第2戰,官大元。（圖／記者李毓康攝）

▲官大元。（圖／記者李毓康攝）

9局上1出局一壘有人時，兄弟將本來要走上打擊區的黃鈞聲叫住，立即換上林智勝代打，林智勝不負眾望地敲出全壘打。

伯納說：「很開心看到這個調度是對我們有利的，智勝告訴我們他的打擊狀況很好，所以當下決定換他上去。大元也是老將，當下那個局面，他會知道自己該做什麼，該如何控制自己的情緒，很開心看到他們展現自己的老將價值。」

關鍵字： 中信兄弟中職林智勝官大元中華職棒
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