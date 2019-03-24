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中職／投1球就下班！官大元製造雙殺：不知道發生什麼事

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記者劉峻誠／桃園報導

中信兄弟官大元24日在關鍵時刻上場，只用1球讓桃猿打者林智平敲出雙殺，化解失分的危機，是兄弟拿下本季首勝的功臣之一，官大元當下還振臂歡呼，賽後他說：「我轉過身來，還不知道發生什麼事，看到大家走下去才知道原來是雙殺。」

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8局上兄弟3比1領先桃猿，桃猿換上22歲新秀賴智垣登板，賴智垣先三振王威晨，接著讓吳東融擊出右外野飛球出局，不過保送林書逸，再靠暴投上到二壘。

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▲▼中華職棒30年開季第2戰,官大元。（圖／記者李毓康攝）

▲官大元。（圖／記者李毓康攝）

2出局二壘有人時輪到前3次打擊無建樹的彭政閔，彭政閔在1好2壞情況下掃出中外野方向深遠安打，林書逸順利回到本壘，彭政閔一路狂奔，但中外野的回傳球比他還要早一步回到二壘手面前，眼看就要遭到觸身，但彭政閔一個側身滑壘，讓他成功上到二壘。

官大元說：「球投出去後，看到它還在本壘板旁邊，我一路看著他滾進界內，我知道他是界內球，但不知道接下來發生什麼事，轉過頭來看到一壘手舉起他的手，後來隊友們都走下去，我才知道這局結束了。」

官大元稱讚捕手黃鈞聲的反應快，「他在一看到他滾進界內，立刻把球接起來傳三壘，所以才能完成雙殺」對於自己能幫助球隊贏球，官大元只說：「這是好的開始。」

關鍵字： 中信兄弟中職官大元中華職棒
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