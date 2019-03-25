中職／頂新1999年解散味全　吳志揚：制度能避免

記者劉峻誠／台北報導

中華職棒創始元老味全龍1999年奪下年度冠軍後，由於味全企業被頂新集團併購，最後選擇解散球隊。20年後，頂新集團決定重組職棒隊，讓維持多年的4隊態勢，看見改變的曙光，但如何防止新球隊再度解散，中職會長吳志揚說：「我們有制度保證。」

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2019年1月頂新企業致電中職，希望有機會重組球隊，但由於味全過去解散球隊，在聯盟之中已經遭到除名，因此重新回到中職必須繳交加盟金、保證金，必提出企劃書。

▲中職4隊領隊、中職會長吳志揚與頂新三董魏應充首度見面 ， 凃忠正（左起）、馮寄台、吳志揚、魏應充、蔡承儒、劉玠廷。（圖／記者劉峻誠攝）



若是頂新要回到中職，根據聯盟規定，企劃書裡必須要有地方首長的保證。日前頂新表示，會在3月底、4月初決定主場、總教練人選，三董魏應充也積極造訪新竹、斗六、澄清湖等球場，不過截至目前為止，魏應充只與新竹市長林智堅這名地方首長見面。

至於總教練人選，頂新希望能夠在1999年還是味全龍球員的人之中選擇，包括葉君璋、黃煚隆、張泰山、呂明賜都是人選。據了解，目前教練團人選幾乎底定。

在教練團確定後，必須要積極的去研究6月底選秀，年底可以從現有中職4隊保障名單外選人，明年投入二軍比賽，後年投入一軍。