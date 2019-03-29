巴特勒喜歡當壞人不需有人愛他　回灰狼主場會享受噓聲

▲巴特勒喜歡扮演壞人，不想有人愛他。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

本季喊著「賣我」又狂嗆隊友的巴特勒(Jimmy Butler)，最終離開灰狼改披七六人戰袍，而在31日七六人將作客明尼蘇達，這也是巴特勒轉隊後首次回到灰狼主場，由於雙方的恩怨仍存在，球迷自然少不了會給他不少噓聲，「吉巴」卻坦言自己很喜歡當壞人，不需要別人愛，若自己是球迷也會狂噓自己。

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由於巴特勒先前對於灰狼的團隊氣氛非常不滿，直接公開向唐斯(Karl-Anthony Towns)以及威金斯(Andrew Wiggins)嗆聲，認為他們打球很軟蛋，並在訓練中也朝著管理層怒噴，「你他X的就是需要我，沒有我，你們沒辦法贏球。」讓雙方關係降到冰點，最終灰狼逼不得已，如願將巴特勒送去七六人。

▲巴特勒先前怒嗆唐斯與威金斯。（圖／達志影像／美聯社）



即便到了費城，巴特勒與灰狼的關係仍未修復，而他對於自己做的事情完全不後悔也不覺得有什麼問題，在31日「吉巴」將首度回到灰狼主場出戰，對此他已經做好被球迷噓的準備，「他們會噓我，我也會噓我自己。我不會騙人，我真的會這麼做。」雖然許多人認為巴特勒透過激進的方式，逼迫灰狼將自己交易這樣的行為非常不好，但他卻非常喜歡當壞人，也不想要大家來喜歡他。

「我喜歡壞人的角色，我愛死了，誰想要一直被愛？這沒什麼，我不需要每個人都來喜歡我，我知道自己是誰，也知道自己心在哪裡，外界可以不斷的來評論我，但除了每天在我身邊相處的人之外，沒有任何人是真正了解我的，你去問我周遭的人，他們都會說出不同答案。」巴特勒表示。

巴特勒來到費城後，並未如願當球隊的大哥，先前傳出七六人也不會在今夏第一時間與他續約，但他確實已經多次在關鍵時刻幫助球隊投進致勝球，場均仍可以繳出19.2分，5.2籃板，4.1助攻。

▲費城三巨頭。（圖／CFP）