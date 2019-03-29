ABL／夢想家季後賽31日開打　米勒卻遭禁賽！泰國也「讓」1外援

▲米勒（Malcolm Miller）。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

寶島夢想家走過第一季的生澀，第二季表現脫胎換骨，一舉拿下例行賽龍頭，搶下季後系列賽所有主場優勢，本季主場戰績11勝2敗的出色表現，將是夢想家爭奪冠軍的最大利多。不過開戰前卻傳出主力得分手米勒（Malcolm Miller），因為賽季第5次技術犯規遭聯盟禁賽的壞消息，球團表示還在繼續跟聯盟爭取取消懲處。

夢想家成軍以來第一次季後賽經驗，將於3月31日在彰化主場正式展開，首輪對手將是泰國莫諾吸血鬼隊，賽前夢想家傳出不利消息，外援米勒（Malcolm Miller）因為例行賽領滿5個技術犯規，根據聯盟規定，季後賽可能首戰遭禁賽，主控李學林則在練球時受傷，也可能缺席首戰。

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夢想家總教練穆雷（Dean Murray）表示，還在向聯盟爭取米勒出賽的可能，但現在備戰都以如果米勒無法出賽的狀況，至於李學林因傷缺陣，將以陳世念與鄭瑋扛起控球重任。田壘則強調，大家會全力備戰，努力填補失去戰力的空缺，為了勝利奮戰。

不過莫諾吸血鬼的外援中鋒懷特（Malcolm White）也因為季末對新加坡騰飛之獅的比賽中，領到個人本賽季第3次的違反運動精神犯規，也因G1同樣遭到禁賽，兩隊各一名外援無法出賽。

▲夢想家季後賽記者會。（圖／寶島夢想家提供 以下同）

寶島夢想家能在彰化主場繳出絕佳成績，球迷們的大力支持絕對是一大要件，隊史首度季後賽在即，彰化縣縣長王惠美、彰化縣議長謝典霖與彰化縣政府教育處處長陳逸玲一同出席賽前宣誓大會，一同為在地的寶島夢想家加油打氣。

彰化縣長王惠美強調，彰化縣政府長期以來對於籃球運動的推廣不遺餘力，這兩年因為寶島夢想家這支在地球隊的成立，為彰化地區的籃球發展帶來全新氣象。而對於這支在地球隊的照顧，縣政府也責無旁貸，挹注許多資源協助球隊順利運作，希望這些資源的投入能讓球隊更無後顧之憂安心備戰一整年的賽季。

幾乎每場主場比賽都到場加油的彰化縣議長謝典霖，更是親眼見證寶島夢想家的成長，他說：「夢想家真正扎根彰化縣，戰績與主場經營都有聲有色，更重要的是，台灣籃球的職業化，夢想家為大家打出一條東南亞的路。」