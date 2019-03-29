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道奇狂幹8轟打爆葛蘭基　刷新開幕戰最多轟紀錄

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▲道奇打線猛揮8轟，締造大聯盟開幕戰最多轟紀錄。（圖／翻攝大聯盟推特）

▲道奇打線猛揮8轟，締造大聯盟開幕戰最多轟紀錄。（圖／翻攝大聯盟推特）

記者路皓惟／綜合報導

道奇29日主場開幕戰對上響尾蛇，給滿場球迷享受一場精彩的全壘打大賽，在佩德森（Joc Pederson）、赫南德茲（Enrique Hernandez）單場雙響砲帶領之下，道奇打線一共轟出8支全壘打，打破大聯盟開幕戰最多6轟紀錄，終場道奇以12比5大勝響尾蛇。

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道奇全場敲出8支全壘打，其中有4轟打在前美聯賽揚獎、響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）身上，接替登板的寇區（Matt Koch）也慘挨4轟。道奇改寫1988年大都會和2018年白襪隊開幕戰6轟紀錄，締造大聯盟開幕戰最多轟紀錄。

此戰道奇全場擊出12支安打攻下12分，其中11分來自全壘打，除了佩德森和赫南德茲揮出雙響砲外，巴恩斯（Austin Barnes）、莫西（Max Muncy）、貝林格（Cody Bellinger）和席格（Corey Seager）都迎來本季首轟。

根據《ESPN》數據庫資料，今日道奇一共6名打者轟出全壘打，這是自「活球時代」(1920年)以來，大聯盟開幕戰單一球隊最多球員擊出全壘打的紀錄。此外，此戰也追平道奇隊史單場最多轟紀錄，前一次道奇單場出現8支全壘打已是2002年5月23日，當時格林（Shawn Green）單場轟出「四響砲」。

道奇敲出8支全壘打雖然是締造大聯盟開幕戰紀錄，但單隊單場最多轟紀錄為10轟，分別是1987年多倫多藍鳥隊和1999年辛辛那提紅人隊締造。

▲響尾蛇隊葛蘭基（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇王牌葛蘭基單場挨4轟，3.2局失7分吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 道奇葛蘭基響尾蛇
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