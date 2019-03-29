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田中將大終於拿開幕戰勝投　達成大聯盟生涯800K

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▲洋基投手田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基投手田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

大聯盟2019年球季開幕戰29日（台北時間）進行，洋基在主場迎戰金鶯，日籍投手田中將大先發，這是他第4次投開幕戰，5.2局只失2分，洋基以7比2贏球，田中將大奪得生涯第一場開幕戰勝投，並且達成生涯800次三振。

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田中將大這場比賽在5.2局用了83球退場，被6支安打、5次三振，沒有四死球，失2分中有1分責失，他在2015年到2017年連3年投開幕戰都未勝投且有2敗，今年終於在開幕戰勝投。

他在2局上連投3次三振，讓他達成800次三振，繼野茂英雄、達比修有和黑田博樹之後，第4位在大聯盟800K的日籍投手。

對於摘下開幕戰勝投，田中將大表示，球隊一開賽就得分，讓自己可以放心去投，前3次投開幕戰累積經驗很有幫助，尤其是2017年是投的不穩的一年，最後闖進季後賽，讓自己有很大成長。

洋基在1局下靠著巨砲一壘手維特（Luke Voit）的3分砲攻下分數，3局下再搶1分。田中將大在4局上掉1分，洋基在5局下利用連3次保送，加上觸身球、高飛犧牲打，無安打就得2分。

田中將大在6局上被二壘安打再失1分後退場，洋基在8局下由柏德（Greg Bird）陽春砲再取分。

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