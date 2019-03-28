恩師擔保莊佳佳沒吃藥　李佳融：有的話教授不幹了

▲李佳融。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

擔任桃園市體育局局長的前跆拳道國手莊佳佳，因未向WADA按時回報行蹤遭禁賽2年，對此恩師李佳融擔保，莊佳佳絕對沒有吃禁藥，也沒有躲藥檢，如果有吃藥，就第一時間先辭退台師大教授的職位。

李佳融是莊佳佳台師大的指導教練，師徒倆曾攜手挑戰2012年倫敦奧運失利，但之後李佳融接掌國家隊總教練，任內莊佳佳拿到世錦賽金牌、世錦賽銀牌以及亞錦賽金牌，並出征2016年里約奧運。

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莊佳佳是2017被WADA通知回報行蹤，但並未按規定登入行蹤，次數達3次而被禁賽2年，禁賽期間從2017年10月2日起，至今年同時間期滿。

李佳融表示，莊佳佳沒有吃藥，「她跟了我7、8年，疏失被懲處我們接受，可以解釋原因，但是被影射躲藥檢我們不能接受。」

李佳融提到，跆協當時因為改選，資訊傳遞上有落差，但是莊佳佳忙沒有細看通知信也是疏失，但是一切都可以解釋原因。

而李佳融強調，可以擔保莊佳佳沒有吃藥，禁賽與吃禁藥無關，可以用個人聲譽擔保，如果莊佳佳真的有吃藥，願意辭去台師大教授一職。

截至目前，跆拳道協會目前無人能出面說明，副秘書長楊凱則在訊息上回覆，請秘書長回答。