全台都不缺席！　規模最大基層足球建設工程啟動

▲體育署署長高俊雄、迷你足球推廣大使許淑華參與記者會。（圖／中華民國迷你足球協會提供，圖下同）



體育中心／綜合報導

全台灣都是我的足球場！串聯「22縣市・全國主場」的「108年度國民小學・迷你足球賽」正式啟動。

28日的記者會由體育署署長高俊雄、中華奧會主席林鴻道，中華民國體育總會副會長劉福財、中華民國迷你足球協會理事長房振昆以及迷你足球推廣大使的許淑華等貴賓共同出席，並與來自22縣市足球代表一起參與啟動儀式，象徵臺灣首次、史上最大規模與參賽隊伍數最多的足球基層體育賽事正式啟動。

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響應體育署足球六年計畫，擴大基層足球人口，「108年度國民小學・迷你足球賽」由教育部體育署指導，中華民國迷你足球協會、動健科技主辦，以共創、共學、共享的精神，整合各縣市的合作與資源，戮力於足球產業生態系發展，體育署署長高俊雄表示，「此次計畫將主場拉到全國，除帶動足球運動風氣，未來更將注入創新創業能量，打造臺灣運動產業的成長。」

根據研究指出，足球是最適合幼兒的運動發展的體育項目之一，除強化腿部骨骼、增強體適能、心肺功能與免疫力外，還可促進協調性與神經發展，並增加挫折忍耐度與學習團隊合作的精神。

中華奧委會主席林鴻道特別提到「運動才是最好的投資」，尤其四至十歲是孩童腦力發展的黃金時期，其中神經發展約在四歲時就達成人的80%，十歲已達成人的95%以上。此外，透過大量運動後分泌的多巴胺、血清素和正腎上腺素等三種神經傳導物質，更能影響孩童的情緒跟學習。

兒童與足球運動的結合一向是體育署「學校足球建設工程」重點，透過遊戲、樂趣足球，擴充基層足球運動人口，以遊戲為主、競技為輔，讓大部分學童接觸足球，進而從中享受踢球的樂趣，因此規則設計以器材簡單、學習容易、活動安全、親子同樂為原則。

足球是全球運動人口最多的項目，在臺灣足球人口也逐漸增加，以中華民國迷你足球協會主辦安聯盃足球賽為例，2015年有200多隊參加，至2018年已成長至1100多隊，可預期幼兒足球運動人口還在快速成長中，基層迷你足球將成為最重要的搖籃。

迷你足球推廣大使許淑華表示，「一個幼兒足球員，至少會吸引2個大人參與，因此隨著迷你足球成長也帶動更多家庭參與，提供台灣足球產業新市場的切口」。

▲張武業。（圖／中華民國迷你足球協會提供）



主辦單位亦為計畫主持人張武業教練也表示，「推動足球運動，要從基層扎根做起，讓更多孩子參與足球，才會有廣大支持者，台灣足球職業與產業發展才有機會。」

因此中華民國迷你足球協會在幼兒足球賽事推廣不遺餘力，包括安聯人壽小小世界盃、Mini Cup、偏鄉學校足球工程等，協會也期望透過推動長達6年的「足球建設工程」計畫，目標在未來6年內培訓出更多有潛力的小足球員，邁向青訓或職業選手的路。