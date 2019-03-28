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許淑淨事件蔡溫義不用負責嗎？　體育署對國訓下通牒

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▲蔡溫義、許淑淨。（圖／記者張克銘攝）

▲蔡溫義。（圖／記者張克銘攝）

記者洪偵源／台北報導

許淑淨涉藥禁賽事件風波延燒，不但從禁賽期間仍在國訓中心當教練，明顯違反聘用規定，同時連帶教練蔡溫義責無旁貸，體育署署長高俊雄28日已表示，要國訓中心在4月15日之前做出解釋，並提出解決辦法。

許淑淨從2018年1月就告知被禁賽，她於6月宣佈退休，之後還擔任教練，但若因藥檢未過，就不得從事任何舉重相關活動，包括比賽、教學等。

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且中華奧會在27日召開臨時記者會說明時，副秘書長鄭世忠指出，收到通知已經告知相關單位，注意聘用規範，而27日國訓中心與體育署都未做出說明。

體育署28日舉行例行記者會，高俊雄表示，體育署對國訓中心專任教練（非國家級教練）的聘用，沒有准駁權，禁賽相關事件，也是兩週前調出公文前才得知。

由於禁賽期間，也包含2018年雅加達-巨港亞運備戰與賽會期間，許淑淨這段期間都在舉重隊，加上蔡溫義子弟兵先後有林子琦、許淑淨因藥檢未果而禁賽，還不包括過去的門生。

高俊雄表示，也希望教練與選手當事人可以出面說明、回應，同時也給出期限，希望4月15日以前，由於蔡溫義目前仍是國家隊教練，國訓中心可以做出說明。

▲蔡溫義、許淑淨。（圖／記者張克銘攝）

▲許淑淨。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 許淑淨舉重禁藥
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