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輔大棒球終於獲企業贊助　葉志仙：剩下一口氣了　

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記者歐建智／台北報導

輔大棒球隊沒有企業贊助撐了2年多，總教練葉志仙說：「2年多沒有贊助，剩下一口氣了，大家都在撐著。」他表示，沒有企茉贊助，對球隊招生以及訓練都有影響，差一點從公開一級掉到公開二級。

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輔大棒球隊1977年接受與葡萄王企業建教合作，1981年與榮工處合作，1986年接受養樂多贊助，1999年由中興保全贊助，在2005年終止贊助，2006年9月18日則由泰安產險每年贊助，2016年終止長達11年的冠名贊助。

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

終止企業贊助2年多之後，輔大棒球場現在由台灣運彩贊助，總教練葉志仙表示，送出的計畫書一年經費660萬元，台灣運彩贊助360萬元，其它不足之處就去自籌及體育署補助。

葉志仙表示，輔大棒球隊成立至今，幾乎是企業贊助史，有無企業贊助，對於球隊起起伏伏有很大關係，2年多沒有贊助，剩下一口氣了，大家都在撐著，同學們比較辛苦。

他表示，沒有企業贊助，影響招生及訓練，大學生要靠家庭及靠自己，生活上如果沒有辦法解決，就無法專注訓練，很難要求他們配合球隊訓練，他們要打工生活，如果可以解決基本生活問題，比較無後顧之憂去訓練，才有辦法配合訓練計畫。

招生方面也有很大影響，葉志仙表示，企業贊助也會影響招生，名列輔大前面幾名的球隊，都是因為別的地方給的條件比較好。

對於運彩贊助經費的運用，葉志仙表示，企業贊助80%到90%都用在選手，10%幾才花在比賽經費及訓練器材。除了甄審保送的選手有4年免學雜費，其它招生進來的選手要靠贊助經費，獨立招生每年棒球隊有7位。

葉志仙表示，由於環境改變，新成立球隊起步晚，有很好條件吸引選手，輔大是老店但經費不足，如果其它地方有更好環境，選手就會離開，或者休學去工作、參加職棒選秀。

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

關鍵字： 台灣運彩輔大棒球隊葉志仙
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