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斷炊2年獲贊助　輔大將以台灣運彩棒球隊出賽

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記者歐建智／台北報導

輔仁大學棒球隊在缺少企業贊助2年多之後，今年獲得台灣運彩贊助，這是首支冠名「台灣運彩」的棒球隊，未來輔仁大學棒球隊參與台灣社會甲組成棒等級賽事時，將以「台灣運彩棒球隊」名義出賽，誓言爭取最高榮譽，28日完成冠名贊助合作儀式「台灣運彩棒球隊」正式成立。

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輔大棒球隊1977年接受與葡萄王企業建教合作，1981年與榮工處合作，1986年接受養樂多贊助，1999年由中興保全贊助，在2005年終止贊助，2006年9月18日則由泰安產險每年贊助，2016年終止長達11年的冠名贊助。

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

終止企業贊助2年多之後，輔大棒球場現在則由台灣運彩贊助，總教練葉志仙表示，送出的計畫書一年經費660萬元，台灣運彩贊助360萬元，其它不足之處就去自籌及體育署補助。

台灣運彩扎根體育不遺餘力，不僅在彩券銷售上全力衝刺，屢次創下銷售紀錄，5年多來挹注國家運動發展基金超過150億元，並連續兩年榮獲體育署頒發「體育推手獎銀質獎」，落實取之於社會、用之於社會的精神。台灣運彩成立以來首次冠名贊助國內大專院校棒球校隊，與輔仁大學攜手合作，希望能夠長期協助輔仁大學棒球隊持續培育更多國內棒球好手，讓學生能更安心讀書、專心打球，也將替台灣運彩及輔仁大學在更多賽事爭取最高榮譽。

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

輔仁大學棒球隊成立於民國65年，校長江漢聲表示，為了能夠持續招募具潛力的優秀人才加入輔仁大學棒球隊，強化棒球隊的實力，與企業長期合作，能夠讓好的球員打球無後顧之憂，感謝台灣運彩的支持，讓棒球隊有充裕的資源能夠運用，更感謝體育署的「體育運動贊助資料庫媒合平臺」，讓台灣運彩與輔仁大學攜手合作，共同為國內的棒球發展盡一份心力。

輔仁大學棒球隊總教練葉志仙帶領全體球員一同出席記者會，現場由四位輔大球員共同展示全新球衣，無論是代表台灣運彩或是輔仁大學的球衣，皆以台灣運彩的企業色紅、白、黃搭配進行設計，就是要感謝台灣運彩對輔大的贊助，尤其身著紅色球衣，更讓人覺得滿滿的活力注入，就能打出更好的成績。

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

台灣運彩去年年底率先響應體育署「體育運動贊助資料庫媒合平臺」提供贊助由體育署統籌運用，希望能夠讓更多體育選手、團隊或學校獲得實質幫助。今年透過此平台媒合，冠名贊助輔仁大學棒球隊，更希望能夠拋磚引玉，號召更多有心回饋社會的企業或是個人，一起讓運動下向扎根。

輔大棒球隊培育多位優秀的棒球菁英，包含旅日名將郭源治、莊勝雄，中華棒協副理事長林華韋，現役職棒球員則有中信兄弟周思齊、王威晨、彭識穎等人，都是輔大棒球隊知名校友。

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲台灣運彩贊助輔大棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

關鍵字： 台灣運彩輔大棒球隊
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