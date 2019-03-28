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杜蘭特13投12命中率生涯最高　柯爾：甚至可以25投24中

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▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特面對灰熊打出生涯最高效比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士28日踢館灰熊，由於雙方實力差距過大，原先應會是一面倒的比賽，卻直到決勝節才分出勝負，最終仍由衛冕軍以118比103取勝。其中杜蘭特(Kevin Durant)更是13投12中攻下28分，效率值高達正30全隊最高，這不僅是他生涯效率最高比賽，同時命中率也高居勇士隊史第4。

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來到勇士後，杜蘭特就扮演著「死神」的角色，多次在關鍵時刻站出來幫球隊砍分或執行最後一擊，面對灰熊一戰，勇士在首節曾一度落後達雙位數，也是由他率領球隊反撲，全場他出戰35分鐘，13投12中得到28分，9籃板，5助攻的全面數據。

這是杜蘭特職業生涯最佳的一場比賽，他的效率值高達正30，同時命中率來到可怕的92.3％，創下生涯新高，在這場比賽之前，杜蘭特生涯最高的命中率是在2018年2月12日對陣太陽比賽，當他9投8中，命中率為88.9％。

另外92.3％的命中率則排在勇士隊史第4，排在他前面的是在1963賽季的張伯倫以19投18中，高達94.7％的命中率；1984賽季康納(Lester Conner)10投10中百分百命中率，以及有「上帝的左手」稱號的穆林(Chris Mullin)在1990賽季11投11中同樣100％命中率。

對於杜蘭特超強表現，勇士主帥柯爾(Steve Kerr)賽後給予高度評價，「這場比賽對杜蘭特來說很容易。他在每場比賽都可以做到自己想做的事情，我不認為過去在聯盟歷史上有像杜蘭特那樣的球員。如果願意的話，我覺得他本來可以25投24中，但他選擇分出球權讓隊友更融入比賽。」

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特
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