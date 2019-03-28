張老師專欄／日職29日點戰火　王柏融、陽岱鋼受注目

▲王柏融打擊練習。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／ 戰評

日本職棒熱身賽甫於4天前才告鳴金收兵，緊接著年度球季例行賽，將於明（29)起展開為期長達半年之久的逐鹿，旅日王貞治會長所帶領的軟銀隊，能否蟬聯總冠軍頭銜，尚在未定之天，同時，今年日本職棒最轟動的〔台灣四割男〕王柏融的表現，也是台、日兩地球迷最矚目的一環。

去年球季兩聯盟〔日本一〕總冠軍賽是由央聯廣島、洋聯軟銀兩隊逐鹿，結果軟銀隊在1和1負落後頹勢下，連續贏得4場，最後軟銀隊才以4勝1和1負逆轉奪走〔日本一〕總冠軍頭銜，可見去年球季逐鹿，極具熾熱。

請繼續往下閱讀...

今年呢? 一般咸認可望更為精彩剌激，原由為，4天前才結束的今年熱身賽各隊如火如荼的厮殺，其中去年央聯冠軍廣島、洋聯冠軍軟銀兩支死對頭勁旅在熱身賽最後的3連戰後，廣島隊以1勝1和1負才贏得熱身賽的冠軍榮銜，假設最後第三場的6比6，軟銀隊未被廣島隊逆轉追成和局，熱身賽王座即由軟銀隊奪得。其實，包括衛冕的巨人隊，以及樂天這兩隊，在熱身賽倒數兩、三天前逐鹿中，如果勝多於負，也有奪得冠軍寶座機遇，可見不久前結束的熱身賽，熱絡之一斑。

今年旅日共有10名台將之多，改寫去年9人的年度台將最多人數紀錄，但根據熱身賽後探究，以及最新訊息，只有陽岱鋼、王柏融及宋家豪等人列在開幕戰一軍之列。今年球季6場揭幕賽均安排在晚間舉行，其中擁有旅日台將的巨人對廣島；火腿對歐力士，將是台灣球迷最關切的兩場戰役。

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

首先提到巨人出戰去年總冠軍，與今年熱身賽冠軍的廣島隊，將由菅由野智之擔任先發投手職司，他在剛結束的熱身賽中出賽5場，戰績零勝2敗，防禦率4點00，即便成績不甚理想，但拜他去年球季取得投手〔三冠王〕榮銜，與去年開幕先發之賜，仍舊承擔今年先發榮耀。

廣島隊派用近況甚佳的王牌投手大瀨良大地〔熱身出賽5場3勝0敗，防禦率4點13，表現突出〕，惟巨人隊監督原辰德日前已經肯定推出前四棒吉川、坂本、丸圭浩及岡本打序，加上陽岱鋼為第五棒等強棒打序迎戰大瀨良投手。陽岱鋼是藉由熱身賽五支〔全壘打王〕及2點97高打率身價，才獲得預測推定先發之列，其實，今年巨人隊至少有7名外野手，爭奪包括指定打者的4個位置，平心而論，陽岱鋼能夠獲得開幕戰先發優勢，得來實在不易。

▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

其次火腿隊在札幌巨蛋主場迎戰熱身賽前5強上位的歐力士隊〔火腿隊第12名墊底〕，歐力士在去年球季應賽25場，以13勝12負略勝一籌、並在今年熱身賽歐力士隊也以1勝0敗佔優，開幕戰歐力士隊派用連續兩年達成年度規定投球局數，有3年球齡，23歲的新人山岡泰輔先發〔熱身賽出一場，無關勝敗，防禦率1點50〕，巧遇王柏融熱身賽此役缺場，未碰到山岡泰輔。

對於可望被安排在第四或五棒的王柏融，及山岡泰輔二人都是陌生對手，可是山岡泰輔對王柏融各項打擊優劣之處，早早研判清楚，使相信王柏融將承受莫大壓力。此外，火腿隊將推出熱身賽出賽4場，0勝1敗的4點32防禦率，有８年球齡的老將上澤直之掛帥，預測此役將是一場〔打擊戰〕，那一隊能夠突破對方投手球路與防線，勝算可望較大。

除此之外，樂天對羅德〔千葉球場〕；西武對軟銀〔西武巨蛋〕；以上都有旅日球員投效陣中；阪神對養樂多〔大阪巨蛋〕；中日對橫浜〔橫浜球場〕。

▲北海道日本火腿隊開幕賽前一天練球,王柏融。（圖／記者季相儒攝）