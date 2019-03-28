全台都是主場！22縣市共同參與　迷你足球盼普及化看齊甲子園

▲迷你足球記者會。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

串聯全台灣、包括離島22縣市的108年度國民小學迷你足球賽即將在5月起於各縣市展開，中華迷你足球協會秘書長張武業表示，本次賽事為史上首次，希望透過各縣市比賽來做扎根，讓更多小朋友認識足球，「從教育層面去做推廣。」

「108年度國民小學迷你足球賽」於28日舉辦啟動記者會，特別邀請到體育署署長高俊雄、中華奧會主席林鴻道、中華迷你足球協會理事長房振昆以及迷你足球推廣大使許淑華共同出席，也象徵台灣首次、史上最大規模與參賽隊伍最多的足球基層體育賽事正式啟動。

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▲迷你足球推廣大使許淑華。（圖／記者顏如玉攝）



張武業解釋本次賽事，是「點」的賽事，同時也分成兩個階段，第一階段以8歲以下的幼兒為主，將會在5月到7月到全台各縣市辦理比賽，「這個比賽主要是推廣為主，希望家長、孩子能有更多親子互動，不要總是以競技為出發，而是讓小朋友認識足球、從小培養健康運動的習慣。」

第二階段則是8月到10月進行，參與隊伍以U10及U12為主，張武業說，「第二階段就會走比較競技型的類型，有點類似甲子園的概念，會有城市之間的對抗，透過各學校派出代表參賽，屆時就會有冠軍獎盃、獎金，甚至企業贊助。」

▲迷你足球協會理事長張武業。（圖／記者顏如玉攝）



本次迷你足球賽到各縣市舉辦，張武業表示，最大的目標就是希望足球能夠普及化，未來能吸引更多人關注，他以安聯小小世界盃為例，去年已經有1100多隊參與，「我們這次提供更多平台，預測應該會有多達2000隊參與，因為我們只看單位不看學校，有興趣就能來參賽，希望讓更多孩子參與足球。」

這是台灣第一次，同時獲得體育署以及22縣市全臺灣各地在地足球推動者的支持與參與，預期將透過「22縣市。全國主場」的迷你足球賽事，透過共創、共學、共享的精神，深化各縣市的合作與資源整合，戮力於足球產業的生態系統。主辦單位也期待從全國主場，創造全國足場的運動盛況，為臺灣運動產業發展一股新的能量。

▲迷你足球賽將推廣到全台各縣市包括金門、馬祖、澎湖等離島。（圖／記者顏如玉攝）